Der Vorgang, das eigene Auto vollzutanken, geht jedem irgendwann in Leib und Seele über. Kaum jemand, macht sich aktive Gedanken, was er tut oder verbessern kann. Die meisten lassen den Tankdeckel - je nach Beschaffenheit des Autos - an der Schnur baumeln oder legen ihn aufs Autodach. Doch das geht besser und man macht weder Kratzer in den Lack, noch kann man den Tankdeckel aus Versehen liegenlassen.

Am Rand des Tankdeckels befinden sich zwei Vertiefungen, die vielen Leuten noch nie aufgefallen sind. Wenn doch, dann hat sich ihnen der Sinn möglicherweise noch nicht erschlossen. Durch diese beiden Kerben kann man den Tankdeckel ganz einfach an der Tankabdeckung befestigen und muss sich nicht mehr die Frage stellen, ob man das Teil einfach in der Hand behält oder ihn auf das Autodach legt. In jedem Fall könnte das dazu führen, den Deckel zu vergessen und loszufahren, ohne ihn wieder ranzuschrauben.

Schon gewusst? Dein Auto hat eine eingebaute Halterung für den Tankdeckel

Besonders wer einen Tankdeckel am Auto hat, der mit einer Kunststoffschnur verbunden ist, lässt ihn oft einfach baumeln. Doch das kann unschöne Kratzer im Lack hinterlassen. Daher empfiehlt sich auch diese Möglichkeit nicht.

Einige Fahrzeughersteller haben das Problem so gelöst: Bei vielen Autos ist direkt im Scharnier der Tankabdeckung eine Kunststoff-Lasche angebaut, die als Tankdeckel-Halterung dient. T-online berichtete zuerst darüber.

Falls du beim Anfahren der Tankstelle einmal vergisst, auf welcher Seite sich dein Tankdeckel befindet, musst du nicht einmal aus dem Auto aussteigen. Ein Blick auf dein Armaturenbrett verrät dir, auf welcher Seite du die Zapfsäule anfahren musst.