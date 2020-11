Wann sich welche Versicherung lohnt

Wer sich ein Auto zulegt, muss sich unweigerlich mit dem Thema Versicherungsschutz auseinandersetzen, denn in Deutschland darf niemand ohne gültige Kfz-Haftpflichtversicherung auf die Straße. Diese gesetzlich vorgeschriebene Versicherung kommt im Schadensfall für die daraus entstehenden Kosten des Unfallgegners auf. Die Schäden am eigenen Fahrzeug werden jedoch nicht erstattet und müssen vom Schadensverursacher selbst bezahlt werden. Mehr Schutz bieten freiwillige Zusatzversicherungen wie eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung.

Schadensleistungen

In der Regel sind bei einer Teilkasko Schäden durch Marderbisse abgesichert. Hierbei lohnt es sich, darauf zu achten, ob auch die Folgeschäden durch Tierbisse abgedeckt sind, denn häufig sind diese um einiges teurer als nur ein durchgebissenes Kabel. Auch Unwetterschäden, wie Hagel, Überschwemmung oder Blitzschlag, Diebstahl, Brand und Kurzschlussschäden sind meistens mit einer Teilkaskoversicherung abgedeckt.

Ärgerlich sind kleine Steinschläge aus dem Nichts, die schnell bis zum Glasbruch der Windschutzscheibe und somit zu relativ hohen Kosten führen können. Teilkaskoversicherte bekommen die neue Scheibe gegen einen vorher festgelegten Selbstbeteiligungsbetrag ersetzt.

Ebenso unkontrollierbar sind Zusammenstöße mit Wild, die fast immer große Schäden am Fahrzeug verursachen. Hier lohnt sich ein genauer Blick auf die sogenannte "erweiterte Wildschadenklausel": Manche alte Verträge kommen lediglich für Haarwildschäden (Rehe, Wildschweine, Füchse, Dachse, Hasen) auf, während die meisten neuen die Kollision mit allen Tieren absi chern.

Unfallschäden am eigenen Fahrzeug, die der Halter selbst verschuldet hat, werden nicht übernommen. Was genau durch die Kaskoversicherung abgedeckt ist, erfahren Autobesitzer bei ihrer Versicherung.

Eine Vollkaskoversicherung übernimmt in der Regel dieselben Schäden wie die Teilkasko und deckt darüber hinaus auch Vandalismus und Unfallschäden am eigenen Fahrzeug ab. Das kann vom kleinen Parkmalheur bis zum Totalschaden reichen. Wann sich welche Versicherung lohnt, kann nicht pauschal verallgemeinert werden, allerdings gibt es durchaus einige Kriterien für die Entscheidungsgrundlage.

Alter und Wert entscheidend

Bei Neuwagen, Leasing-Fahrzeugen oder kreditfinanzierten Autos empfiehlt sich häufig die Vollkaskoversicherung. Sie setzt in den Monaten nach dem Kauf den Neuwert des Wagens an.

Der Teilkaskoschutz ersetzt im Schadensfall in der Regel den Zeitwert des Fahrzeugs. Dieser hängt von dessen Alter und Zustand ab, weshalb sich eine zusätzliche Teilkaskoversicherung für sehr alte Autos kaum lohnt. Sie kommt meist dann zum Einsatz, wenn sich die Vollkasko aufgrund eines zu geringen Fahrzeugwertes nicht mehr rentiert.

Beiträge

Bei der Kaskoversicherung wird zunächst ermittelt, welche Typklasse das Auto besitzt. Auch die eigene Postleitzahl sowie Diebstahl-Statistiken des Fahrzeugmodells fließen in die Berechnung ein. Damit die Beiträge nicht so hoch ausfallen, empfiehlt es sich, eine Selbstbeteiligungsprämie in den Vertrag aufnehmen zu lassen. Bei der Teilkasko ist der Betrag oft bei 150 Euro angesetzt, in der Vollkasko häufig bei 300 Euro.

Ein wesentlicher Unterschied der beiden Versicherungen ist, dass bei einer Vollkaskoversicherung der Schadensfreiheitsrabatt einberechnet wird: In unfallfreien Jahren vergrößert sich der Rabatt und der Beitrag sinkt.

Iris Müller