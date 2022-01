Wann muss ich meinen Führerschein umtauschen? Diese Fristen gelten 2022

In den kommenden Jahren müssen viele Deutsche ihren rosafarbenen oder grauen Führerschein umtauschen

Dabei sollten die Autofahrer*innen nicht zu früh zur Führerscheinstelle kommen

Wir erklären, wer 2022 an der Reihe ist, den Führerschein umzutauschen und welche Bußgelder gelten

Für Autofahrer*innen ändert sich 2022 einiges: Unter anderem sind einige in diesem Jahr mit dem Umtausch ihres Führerscheins an der Reihe. Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und noch einen Führerschein in rosa oder grau im Geldbeutel hat, muss diesen bis 19. Januar 2022 umtauschen. Laut einer neuen EU-Vorgabe muss der Führerschein durch ein fälschungssicheres Dokument im Scheckkarten-Format ersetzt werden.

Führerschein mit Ausstellung bis Dezember 1998: Bis wann muss man den neuen Führerschein haben?

Wer seinen Führerschein bis zum 31. Dezember 1998 bekommen hat, muss auf sein eigenes Geburtsjahr achten.

Dein Geburtsjahr bestimmt die Frist, bis wann der Führerschein umgetauscht werden muss. Die Führerscheinstellen bitten, nicht zu früh zu kommen, um eine Überlastung zu verhindern. Das war in manchen Behörden bereits im vergangenen Jahr der Fall. Hier sind die Jahrgänge im Überblick:

1953 bis 1958 : Umtausch bis 19. Januar 2022

: Umtausch bis 19. Januar 1959 bis 1964 : Umtausch bis 19. Januar 2023

: Umtausch bis 19. Januar 1965 bis 1970 : Umtausch bis 19. Januar 2024

: Umtausch bis 19. Januar 1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025

oder später: Umtausch bis Vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033

Ausschlaggebende Faktoren, wann die Fahrerlaubnis umgetauscht werden muss

Wann du deinen Führerschein umtauschen musst, kann neben deinem Geburtsjahr auch von anderen Faktoren abhängen, beispielsweise vom Ausstellungsdatum deiner Fahrerlaubnis. Hier sind die entscheidenden Faktoren im Überblick:

Wann der Führerschein umgetauscht werden muss, ist abhängig von Ausstellungsjahr und Geburtsjahr

werden muss, ist abhängig von Ausstellungsjahr und Geburtsjahr Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum bis zum 31. Dezember 1998 ist das Geburtsjahr entscheidend – die ersten Führerscheine müssen bis zum 19. Januar 2022 umgetauscht werden

ist das Geburtsjahr entscheidend – die ersten Führerscheine müssen bis zum umgetauscht werden Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum ab dem 1. Januar 1999 bis einschließlich 18. Januar 2013 gilt das Ausstellungsjahr des Führerscheins – hier müssen die ersten bis 2026 umgetauscht werden

Wer trotzdem weiter mit dem alten Führerschein fährt und dabei erwischt wird, dem droht ein Bußgeld in Höhe von zehn Euro. Der umgetauschte Führerschein muss der Polizei im Nachgang vorgelegt werden, sonst droht eine erneute Strafe.

Überblick über die Änderungen 2022:

Vorschaubild: © Symbolbild: Pixabay/Mondisso