Verkehrsverstöße im Ausland: In diesen Ländern können dir hohe Geldbußen drohen

Mit dem Auto in Europa unterwegs, das lieben die Deutschen im Urlaub. Aber das hat so seine Tücken. Die Verkehrsregeln sind innerhalb Europas nicht einheitlich. Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitung oder Parkverstöße haben unliebsame Folgen und sind keine schönen Urlaubsmitbringsel. Doch was gilt bei den Strafzetteln aus dem Ausland eigentlich genau?

Deutschlands beliebteste Urlaubsländer sind Spanien, Italien, die Türkei, Kroatien, Griechenland, Frankreich, die Niederlande und Portugal. Sie alle kamen deshalb in den Bußgeldvergleich des ADAC. Bis auf die Türkei gehören alle der EU an. Von europaweiten Verkehrsregeln kann aber niemand sprechen. Jedes Land hat so seine Besonderheiten und die Verkehrsstrafen oder Bußgelder sind unterschiedlich.

Mithilfe des ADAC-Bußgeldrechners* kannst du genau ermitteln, welche Strafen bei welchem Verkehrsverstoß anfällt. Bei unserem Vergleich beschränken wir uns auf fünf Vergehen: Alkohol am Steuer, zu schnelles Fahren (plus 20 km/h), falsches Parken, Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage und die Missachtung der Gurtpflicht, die überall besteht. Bei Alkohol am Steuer droht in manchen Ländern sogar Gefängnis, darunter ist auch Spanien: hier drohen ab 1,2 Promille drei Monate Haft.

Alkohol am Steuer:

Spanien: ab 500 Euro

Italien: ab 545 Euro

Türkei: ab 50 Euro

Kroatien: ab 390 Euro

Griechenland: ab 80 Euro

Frankreich: ab 135 Euro

Niederlande: ab 300 Euro

Portugal: ab 250 Euro

Deutschland zum Vergleich: ab 529 Euro

*in allen Ländern gilt eine Grenze ab 0,5 Promille

Zu schnelles Fahren (plus 20 km/h):

Spanien: ab 100 Euro

Italien: ab 175 Euro

Türkei: ab 10 Euro

Kroatien: ab 60 Euro

Griechenland: ab 100 Euro

Frankreich: ab 135 Euro

Niederlande: ab 195 Euro

Portugal: ab 120 Euro

Deutschland zum Vergleich: 60 Euro

*Bei allen Angaben aus dem ADAC-Bußgeldrechner ist Folgendes zu beachten:

Der Bußgeldrechner enthält nur Verstöße mit einem Pkw

Regelsatz wird in Euro (gerundet) dargestellt

Besondere Umstände (Probezeit, Sachbeschädigung, Gefährdung o. ä.) bleiben unberücksichtigt

Stand für Rabatte und Bußen: März 2023

Die Berechnungen erfolgen ohne Gewähr

Skandinavien verhängt die höchsten Bußgelder

Generell gilt: Die höchsten Bußgelder sind in den skandinavischen Ländern Norwegen, Schweden und Finnland zu zahlen. Sie finden sich aber nicht unter den neun beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Aber auch in den Niederlanden, der Schweiz und Italien sind zuweilen drastische Sanktionen fällig. Es fällt auf, dass Autofahrende bei Verkehrsverstößen in der Türkei am günstigsten wegkommen.

Falsches Parken:

Spanien: bis 200 Euro

Italien: ab 45 Euro

Türkei: ab 5 Euro

Kroatien: ab 30 Euro

Griechenland: ab 40 Euro

Frankreich: ab 15 Euro

Niederlande: ab 110 Euro

Portugal: ab 30 Euro

Deutschland zum Vergleich: ab 10 Euro.

Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage:

Spanien: ab 200 Euro

Italien: ab 165 Euro

Türkei: ab 10 Euro

Kroatien: 130 Euro

Griechenland: 100 Euro

Frankreich: ab 135 Euro

Niederlande: 380 Euro

Portugal: ab 120 Euro

Deutschland zum Vergleich: 100 Euro

Missachtung der Gurtpflicht:

Spanien: ab 200 Euro

Italien: ab 85 Euro

Türkei: ab 5 Euro

Kroatien: 130 Euro

Griechenland: 350 Euro

Frankreich: ab 135 Euro

Niederlande: 160 Euro

Portugal: ab 120 Euro

Deutschland zum Vergleich: 100 Euro

Ist es eine gute Idee, das Strafmandat einfach zu ignorieren und nicht zu zahlen? Nein. Wird der Strafzettel aus dem Ausland nicht beglichen, droht Reisenden beim nächsten Besuch schon bei der Wiedereinreise Ärger. Ebenso kann es zu unliebsamen Überraschungen bei einer Verkehrskontrolle kommen. In einigen Ländern gelten lange Verjährungsfristen, in Italien beispielsweise verjähren rechtskräftige und zugestellte Geldbußen erst nach fünf Jahren.

Dein Strafmandat kannst du in vielen europäischen Ländern direkt vor Ort bezahlen. Das hat einen gravierenden Vorteil: Eine Reihe von EU-Ländern gewähren nämlich Rabatt, so ist je nach Verstoß bis zu 50 Prozent Nachlass möglich. Dazu gehören Länder wie Spanien (50 Prozent bei Bezahlung innerhalb von 20 Tagen), Italien (30 Prozent bei Zahlung innerhalb von fünf Tagen) oder Griechenland (50 Prozent bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen), wie der ADAC-Bußgeldrechner berichtet. In dem Fall sollten sich Autofahrende die Zahlung unter Angabe von Vergehen und Höhe der Sanktion quittieren lassen.

Selbst die kreativsten Ausreden helfen nicht

Gerade in Österreich sind Verstöße gegen die Mautregeln (Vignetten-Sünden) an der Tagesordnung (Preis für die Pkw-Jahresvignette 2023 beträgt 96,40 Euro, für zwei Monate 29 Euro, und das Zehn-Tages-Pickerl kostet 9,90 Euro). Motorradfahrende müssen für die Jahresvignette 38,20 Euro, für die Zwei-Monats-Vignette 14,50 Euro und die Zehn-Tages-Vignette 5,80 Euro bezahlen.

Wer einen Aufenthalt in Österreich** plant oder das Land auf seiner Reiseroute durchquert, hat die Möglichkeit, online eine an das jeweilige Kfz-Kennzeichen gebundene, digitale Vignette zu kaufen. Der große Vorteil: Die normalerweise anfallende, 18-tägige Wartezeit bis zur tatsächlichen Gültigkeit der Vignette entfällt auf diesem Wege komplett. Es kann also sofort losgehen.

2022 wurden rund 264.200 Vignetten-Sünden gezählt – 80.100 Delikte mehr als im Vorjahr. Die Reisefrequenz ist wieder angestiegen und somit die Anzahl der Mautvergehen. Von den insgesamt 264.200 Fahrzeugen kamen ca. 32 Prozent, also rund 82.400, aus Deutschland. Die Strafen sind happig, es wird eine Ersatzmaut in Höhe von 120 Euro für Pkws fällig, für Motorräder sind es 65 Euro. Zahlst du die Ersatzmaut nicht, erhältst du eine Anzeige. Im Verwaltungsstrafverfahren kann der Strafrahmen bis zu 3.000 Euro betragen.

Wer ohne Vignette erwischt wird, sollte nicht lange nach Ausreden zu suchen. Selbst diese kreativen Entlastungsversuche entlocken den Kontrolleuren nicht mal mehr ein müdes Lächeln, berichtet der ADAC.

Der Automobilclub listet die Top-Acht der Ausreden:

Ich habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich gewusst.

Ich habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann.

Das Navi hat mich auf die Autobahn gelotst.

Es ist umständlich, eine 10-Tages-Vignette von der Windschutzscheibe abzulösen.

Ich muss schnell ins Krankenhaus.

Ich habe keine Vignette an der Vertriebsstelle erhalten.

Ich habe die Vignettenpflicht-Schilder nicht gesehen.

Ich habe ja eh die Sondermautstrecke bezahlt.

EU-weite Vollstreckung von Bußgeldern

Wird der Strafzettel aus dem Ausland nicht bezahlt, können sich die ausländischen Behörden direkt an das Bundesamt für Justiz (BfJ) wenden, hier wird die Vollstreckung des Bußgeldbescheides verfolgt. Denn: Seit 2010 gilt gemäß dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) ein EU-weites Vollstreckungsabkommen. Danach ist es möglich, EU-Bußgelder, die über eine Höhe von 70 Euro hinausgehen, in Deutschland einzutreiben. Wird das Bußgeld weiterhin nicht beglichen, ist es im Zuge des Vollstreckungsverfahrens sogar möglich, eine sogenannte Erzwingungshaft anzuordnen.

Vollstreckbar sind nur Verstöße, die im EU-Rahmenbeschluss und im deutschen EU-Geldsanktionsgesetz festgelegt sind. Dazu zählen Verstöße gegen Verkehrsregeln und gegen die Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten. Wichtig: Zahlungsaufforderungen von privaten Inkassofirmen haben keinen amtlichen Charakter.

Ausgeschlossen von einer Vollstreckung sind Bagatellbeträge unter 70 Euro. Da jedoch in den meisten europäischen Ländern die Geldstrafen in Verkehrssachen deutlich höher sind als in Deutschland, ist die Unterschreitung der Bagatellgrenze eher selten. Darüber hinaus gilt für Österreich ein bilaterales Vollstreckungsabkommen. Österreichische Bußgelder sind demnach bereits ab einer Höhe von 25 Euro fällig. Wichtig: Strafzettel aus dem Ausland sind in Deutschland nicht zu vollstrecken, wenn die Forderungen aus Nicht-EU-Ländern (wie z. B. der Türkei) kommen.

Fazit - Jegliche Straßenverkehrsbehörden können auf deine Daten zugreifen

Verkehrssünden, die du im EU-Ausland verübst, solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das EU-Knöllchen ist durchaus ein probates Mittel der Behörden. Die Vollstreckung von Strafmandaten und Bußgeldbescheiden im Heimatland ist also keineswegs nur ein Papier-Tiger. Ja, die Bußgelder sind noch unterschiedlich, gleichen sich aber immer mehr an. Die Promille-Grenze beim Alkohol im Straßenverkehr ist ein Beispiel dafür. Alle Straßenverkehrsbehörden sämtlicher Mitgliedstaaten haben Zugriff auf die Daten aller Fahrzeughalter*innen innerhalb der EU. Das sollte nachdenklich stimmen.

