Tipps gegen Hitze im Auto: So kannst du dich abkühlen

Sechs Tipps gegen Hitze im Auto

Im Sommer wird das Auto zum Backofen

Auto immer gut durchlüften

Nicht vergessen: Hitze macht schnell müde

Niemals Kinder oder Tiere zurücklassen

Schnell wird das Auto zur Hitzefalle, wenn die Temperaturen draußen steigen. Mehr als 60 Grad sind keine Seltenheit. Doch für dich als Fahrer und für deine Mitreisenden kann die hohe Temperatur auch schnell zur Gefahr werden, wenn du nicht für die richtige Abkühlung sorgst. Mit unseren Tipps, die wir beim ADAC nachgelesen haben, fährst du auch im Sommer sicher.

Sonnenschutzmatte auf der Windschutzscheibe

Wenn schon klar ist, dass es am nächsten Tag warm werden wird und du das Auto nutzen möchtest, legst du eine Sonnenschutzmatte auf die Windschutzscheibe.

Sie sorgt dafür, dass sich der Innenraum nicht allzu sehr erwärmt. Generell ist es auch ratsam, am Morgen oder am Abend größere Reisen anzutreten, wenn es etwas kühler ist.

Lange Strecken in der größten Hitze solltest du vermeiden und genügend Pausen im Schatten einplanen, um dich zu erholen und etwas zu trinken. Tipps zum Sonnenschutz für das Auto findest du beim ADAC.

Sonnenschutz nicht vergessen

Das ist etwas, was schnell in Vergessenheit gerät: Auch hinter der Windschutzscheibe bist du nicht ausreichend vor der UV-Strahlung geschützt. Zwar hält die Windschutzscheibe die UV-A- und UV-B-Strahlung weitestgehend auf, die Seitenscheiben lassen aber UV-A-Strahlung durch.

Die UV-A-Strahlung sorgt für eine vorzeitige Hautalterung und kann auch die Ursache von Hautkrebs sein. Daher bringst du am besten an den hinteren Seitenfenstern Sonnenschutzfolie an.

Die Vorderscheiben dürfen nicht beklebt werden, beachte beim Bekleben die jeweiligen Vorschriften! Die Sonnenschutzfolie hält sogar nicht nur UV-, sondern auch noch Infarot-Strahlung auf, die für die Hitze im Fahrzeug sorgt. Solltest du länger unterwegs sein, kleide dich entsprechend und trage auch ausreichend Sonnencreme auf. Gerade, wenn Kinder mitfahren, solltest du an deren Schutz denken.

Klimaanlage richtig nutzen

Bei einer Klimaanlage ist Vorsicht geboten: Zunächst hast du das Gefühl einer schnellen und wohltuenden Abkühlung, aber das kann schnell zu Kreislaufproblemen führen. Du solltest darauf achten, dass das Temperaturgefälle zwischen außen und innen nicht zu groß ist.

Am besten öffnest du zwar alle Düsen, stellst diese aber so ein, dass der Luftstrom nicht direkt auf deinen Körper gerichtet ist, da du dich sonst auch schnell erkälten kannst. Bist du nur auf einer kurzen Strecke unterwegs, lässt du die Klimaanlage am besten komplett aus und öffnest dafür die Fenster. Bei längeren Fahrten rät der ADAC, die ersten Minuten die Fenster geöffnet zu lassen, bis die Klimaanlage kühlt.

Kurz bevor du dein Ziel erreichst, lässt du einfach nur die Lüftung laufen und schaltest die Klimaanlage ab. Denn so verdunstet das Kondenswasser, die Bakterien und Pilze, die oft für muffigen Geruch aus der Anlage sorgen, haben so keine Chance.

Keine Kinder und Tiere zurücklassen: Lebensgefahr

Das Auto heizt schneller auf und verwandelt sich in einen Backofen als man denkt, 60 Grad sind schnell erreicht. Da reicht auch kein Fenster, das einen Spalt weit geöffnet ist.

Der ADAC berichtet, dass eine Untersuchung ergeben hat, dass bei unterschiedlichen Fensteröffnungen die Temperaturen fast konstant blieben: In kurzer Zeit erreichte das Wageninnere bei 28 Grad Außentemperatur jeweils gefährliche Werte.

Bei geschlossenem Fenster erhitzte sich das Wageninnere nach zehn Minuten auf 38 Grad und nach zwanzig Minuten auf 45 Grad. Bei zwei spaltbreit geöffneten Fenstern kletterten die Werte auf 36 und 42 Grad nach zehn und zwanzig Minuten. Es besteht also innerhalb kürzester Zeit Lebensgefahr für Menschen und Tiere! Die Fahrzeugfarbe spielt bei der Erhitzung auch kaum eine Rolle, denn in der Regel sind die Innenräume dunkel, was Hitze anzieht.

Ausreichend trinken und auf eisgekühlte Getränke verzichten

Damit deine Fahrtüchtigkeit bei Hitze erhalten bleibt und natürlich auch generell gilt: ausreichend trinken! Am besten packst du dir Wasser, Tee oder Schorlen ein. Von eisgekühlten Getränken rät der ADAC ab, denn diese können den Magen-Darm zusätzlich belasten und zur Wärmeproduktion deines Körpers führen.

Im Schatten parken

Wenn es die Möglichkeit für dich gibt, wählst du am besten einen Parkplatz im Schatten. Dabei solltest du beachten, dass die Sonne nicht statisch ist, sondern im Uhrzeigersinn weiterwandert. Das solltest du bei der Parkplatzwahl bedenken. Parkst du in der prallen Sonne, lege am besten eine Matte auf die Windschutzscheibe, die kühlt und die Sonne reflektiert.

Beispielsweise hilft auch eine Winterthermoschutzfolie im Sommer. Einen Kindersitz kannst du mit einem Tuch abdecken, auch ein Handtuch auf dem Sitz hilft, das du auch zuvor in den Kühlschrank gelegt haben kannst. Immer gilt: Keine Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen.

Vorschaubild: © Foto: Pixabay