Städtetag fordert: Parken für Anwohner muss teurer werden

Der deutsche Städtetag fordert, die Parkgebühr für Anwohner in Innenstädten deutlich zu erhöhen. Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, sagte der Saarbrücker Zeitung, die Städte sollen für die Parkausweise bis zu 200 Euro pro Jahr verlangen dürfen. Bislang kostet ein Anwohnerparkausweis nicht mehr als 30 Euro.

Durch die Maßnahme soll es gelingen, den Verkehr in den Innenstädten zu reduzieren, so Dedy. Außerdem forderte er, den Kommunen zu erlauben, eine City-Maut einzuführen.

Änderungen 2020: Höhere Strafe bei Missbrauch der Rettungsgasse

Immer wieder kommt es vor, dass Rettungskräfte die Unfallstelle nicht problemlos erreichen können. Der Grund dafür: Manche Autofahrer bilden gar keine Rettungsgasse oder nutzen diese unerlaubt, indem sie zum Beispiel versuchen, rückwärts durch diese zu fahren.

Nach der Novelle des BMVI sollen künftig auch Autofahrer bestraft werden, die eine Rettungsgasse unerlaubt nutzen. Beim Nichtbilden oder dem unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse drohen Bußgelder zwischen 200 bis 320 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Ab 2020: Erhöhung der Bußgelder für falsches Parken und Halten

Ab dem neuen Jahr will das BMVI auch das Falschparken und unerlaubte Halten mit höheren Bußgeldern bestrafen. Die Erhöhung betrifft das Parken auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen und in zweiter Reihe.

Halten in zweiter Reihe

Kurz in zweiter Reihe halten und schnell was aus der Apotheke holen - das sollten Sie sich zukünftig zweimal überlegen. Wenn durch unzulässiges Halten in zweiter Reihe ein Radfahrer gefährdet wird, kann es teuer werden. Das bisherige Bußgeld von 20 Euro wird nach dem Entwurf des Verkehrsministeriums vervierfacht und beträgt beim beschriebenen Vergehen nun 80 Euro. Dazu kommt ein Punkt in Flensburg.