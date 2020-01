Stau-Städte in Deutschland: Nürnberg unter den Top 5 - wann herrscht Verkehrschaos?

In Deutschland stehen Autofahrer insbesondere in Großstädten im Stau. Der "Verkehrsindex" von "TomTom" zeigt, wo am meisten Stillstand auf den Straßen herrscht. Nürnberg, das größte Ballungszentrum in Franken, hat es dabei unter die "Top 5" geschafft.

Stau: Hamburg Spitzenreiter, Nürnberg Fünfter

Am längsten stehen Autofahrer in Hamburg im Stau: Im Durchschnitt wird die Fahrzeit im Vergleich zur Fahrt auf freien Straßen dort um 34 Prozent verlängert. In Berlin und Wiesbaden liegt dieser Wert bei 32 Prozent, in München und Nürnberg bei 30 Prozent. In Hamburg standen Autofahrer im Jahr 2019 im Schnitt 131 Stunden im Stau - in den restlichen Städten der "Top 5" beläuft sich dieser Wert auf knapp 119 Staustunden. Umgerechnet sind das nahezu fünf ganze Tage.

Die Daten des "Verkehrsindex" zeigen vor allem eines: Es gibt Stauspitzen in den Morgen- und Abendstunden. "Viele Pendler wählen trotz zahlreicher alternativer Verkehrsangebote weiterhin das Auto, um in die Arbeit zu gelangen", gab "TomTom" bekannt. Der Anbieter von Navigationssystemen bemängelt dabei vor allem, dass die notwendige Konsequenz fehle, die Verkehrswende umzusetzen. Das Bewusstsein in der Gesellschaft sei hingegen schon lange Zeit sehr ausgeprägt.

Fährt ein Arbeitnehmer beispielsweise am Morgen in der Nürnberger "Rush-Our", dem Berufsverkehr, benötigt er für eine 30-minütige Fahrt im Durchschnitt 44 Minuten. Am Abend sind es sogar 47 Minuten.

"Massive Übermotorisierung" oder schlechter "ÖPNV"?

Verschiedene Verkehrsexperten sehen als Hauptgrund für das massive Stauproblem, die steigende Zahl an Auto-Neuzulassungen: Im Jahr 2019 waren das 4.232.785 Pkw in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr stieg dieser Wert um fünf Prozent an. Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler und Stadtplaner, bezeichnet die Lage als "massive Übermotorisierung". Er zielt insbesondere auf die Umweltbelastung durch die Staus ab. Auf 1000 Einwohner kamen im Jahr 2019 692 Autos: Angaben des "Bundesamtes für Umwelt" zufolge seien maximal 150 Autos pro 1000 Einwohner "stadtverträglich und klimaneutral".

Andere nennen als Grund für die Stauproblematik in deutschen Städten den mangelnden Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ("ÖPNV"). Dem steht eine Initiative der Bundesregierung entgegen: Seit 2019 wird ein "365-Euro-Ticket" geplant. Die bundesweite Flatrate sieht vor, dass Bürger für einen Euro pro Tag frei Fahrt in allen Verkehrsmittel haben. Auch in Nürnberg spielt der "ÖPNV" eine entscheidende Rolle - insbesondere mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen im März 2020.

Das "365-Euro-Jahresticket" sei ein "guter Einstieg in umweltfreundliche Mobilität", betonte der "Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr Nürnberg (AAN)" in einem Positionspapier. Hinzu könnten neue Parkhäuser in der Nürnberger Innenstadt kommen. Statt der Straße soll die Schiene mehr belastet werden. Die U-Bahnlinien mit der größten Auslastung könnten durch zusätzliche Fahrzeuge ausgebaut werden, so dass deutlich mehr Fahrgäste darin Platz fänden. Einen weiteren Aspekt stellt die Taktung der U-Bahnfahrten dar.

Derweil ist unklar, wie die Mobilitätswende in Deutschland finanziert werden soll. Ein Bürgerbegehren, das ebenfalls ein "ÖPNV-Jahresticket" in Nürnberg für 365 Euro fordert, schlägt eine Umschichtung von Geldern, die eigentlich für den Straßenbau eingeplant sind, in den Nahverkehr, vor. Eine mögliche Konsequenz zudem eine Erhöhung der Parkgebühren in Nürnberg.

ADAC-Studie: Nahverkehr in Nürnberg teuer

Im Sommer 2019 hat der "ADAC" eine Studie veröffentlicht, die unter anderem den Nürnberger Nahverkehr untersucht hat. Die Preise haben dort im deutschlandweiten Vergleich einen Höchststand erreicht: 80,10 Euro kostet eine Monatskarte demnach in Nürnberg. Ab Sommer 2020 gibt es jedoch preisliche Veränderungen: Schüler und Auszubildende sollen für einen Euro pro Tag im "VGN" fahren können. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Herbst 2019 an.