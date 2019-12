So finden Sie in der Bahn auch ohne Reservierung einen Sitzplatz

Es gibt Bahnfahrer, die reservieren keinen Sitzplatz. Sie wollen aber trotzdem während der Fahrt sitzen. Gerade lange Zugreisen im Fernverkehr sind sonst sehr anstrengend. Mit geschickter Reiseplanung erhöhen sich die Chancen auf einen kostenlosen Sitz.

Vor der Fahrt: Flexibel sein lohnt sich

Wer zeitlich flexibel ist, sollte Stoßzeiten meiden. Meist sind die Züge von Montag bis Donnerstag leerer, weil die Wochenendpendler an diesen Tagen nicht unterwegs sind. Die Bahn informiert auf ihrer Website über die erwartete Auslastung. Ist der gewünschte Zug orange markiert, dann besser auf eine andere Verbindung ausweichen, empfiehlt Karl Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.

Auf manchen Strecken bietet sich zudem ein Wechsel auf regionale Züge an. Beispiel: Zwischen Kassel und Frankfurt ist die Fahrtzeit im Regionalverkehr nur etwas kürzer als mit einem Intercity. "Ich bin lieber eine halbe Stunde länger unterwegs, aber dafür kann ich gemütlich sitzen", sagt Naumann.