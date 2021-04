Schweiz will gegen Verkehrslärm vorgehen

Die Schweiz will verstärkt gegen Verkehrslärm vorgehen

Der Schweizer Nationalrat hat dazu mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt

Es folgen intensivere Kontrollen sowie höhere Bußgelder, Führerscheinentzug und Fahrzeugbeschlagnahme

Auch die sogenannten Lärmblitzer wurden erneut gefordert - diese sind bisher aber noch nicht vollständig technisch ausgereift

Eine Landstraße in der Nähe von Luzern. Im Hintergrund die Berge, am Straßenrand frisch gemähtes Gras. Eine typische Schweizer Idylle. Das einzige was stört: der ständige Verkehrslärm. Dagegen will die Schweiz nun verstärkt vorgehen. Der Schweizer Nationalrat hat im März 2021 mit einer deutlichen Mehrheit einem Vorschlag zugestimmt, der unnötigen Motorenlärm weiter einschränken soll. Im Fokus stehen dabei nicht Motorradfahrer, sondern alle Lärmverursacher. Der Entwurf der Umweltkommission sieht intensivere Kontrollen sowie höhere Bußgelder, Führerscheinentzug und Fahrzeugbeschlagnahme als weitere Maßnahmen vor. Auch die sogenannten Lärmblitzer wurden erneut gefordert. Die sind aber bislang weder technisch ausgereift noch rechtlich zulässig.