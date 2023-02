Richtig auf die Autobahn auffahren: Warum du die Beschleunigungsspur voll ausnutzen solltest

Nachdem das Polizeipräsidium Mittelfranken in einem Beitrag auf Facebook die Frage aufgegriffen hatte, wie man korrekt auf die Autobahn auffährt, fragten mehrere Nutzer*innen: "Was ist, wenn der Beschleunigungsstreifen nicht ausreicht, um sicher auf die Fahrbahn aufzufahren?"

Um diese Frage gänzlich beantworten zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Verkehrsregeln überhaupt auf dem Einfädelungsstreifen gelten. Gemäß § 7a II StVO darf auf Autobahnen auf dem Einfädelungsstreifen schneller gefahren werden als auf dem durchgehenden Fahrstreifen, also auch rechts überholt werden. Das Reißverschlussverfahren gilt auf dem Einfädelungsstreifen allerdings nicht! Gemäß § 18 III StVO hat der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn Vorfahrt.

So fädelst du richtig auf die Autobahn ein

Das A und O beim Einfädeln auf die Autobahn ist eine vorausschauende Fahrweise. Es solle laut der Polizei Mittelfranken zwar zügig beschleunigt und gleichzeitig der Verkehr auf der Autobahn beobachtet und eingeschätzt werden. Dabei ist es wichtig, genügend Abstand zum Vorausfahrenden und den Hinterherfahrenden zu halten und durch einen Schulterblick den toten Winkel auf der linken Seite zu kontrollieren. Um das Einfahren besonders reibungslos zu gestalten, empfiehlt es sich, die ganze Länge des Streifens auszunutzen.

Nun zur eigentlichen Frage: Darf ich unter Umständen auf dem Standstreifen weiterfahren, sofern kein gefahrloses Einfädeln über die Länge des Beschleunigungsstreifens hinweg möglich gewesen ist? Oder muss in jedem Fall angehalten werden? "Tut sich vor dem Ende des Beschleunigungsstreifens keine Gelegenheit zum Einfädeln auf, müssen Sie laut StVO am Ende des Einfädelungsstreifens eigentlich anhalten und abwarten, bis sich eine Lücke ergibt", schreibt der ADAC in einem Artikel zu diesem Thema. Ein plötzliches Einfahren sei nicht erlaubt, weil dadurch der fließende Verkehr gefährdet werden könne.

Muss ich also wirklich mein Leben aufs Spiel setzen und am Ende des Einfädelungsstreifens eine Vollbremsung hinlegen? Dies bringt ein enormes Unfallrisiko mit sich – sowohl für den Autofahrer*in selbst, als auch für den Hinterherfahrenden. Zwar ist man grundsätzlich nur für seine eigene Fahrweise verantwortlich, dennoch kann man nicht davon ausgehen, dass der Fahrer*in im Fahrzeug hinter einem zu jeder Zeit ausreichend aufmerksam ist oder den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhält.

Auffahren auf die Autobahn: Polizei, ADAC, HUK und Fahrlehrer sind einer Meinung

Die Versicherungsgruppe HUK gibt außerdem zu bedenken, dass ein Beschleunigen aus dem Stand nicht nur riskant ist, sondern auch eine besonders große Lücke auf der rechten Fahrspur der Autobahn voraussetzt. Das könnte dafür sorgen, dass es sich auf dem Beschleunigungsstreifen zurückstaut und somit das Unfallrisiko weiter steigt.

Der ADAC hat eine klare Meinung: "In diesem besonderen Ausnahmefall ist es gerechtfertigt, trotz anders lautender Gesetzeslage, auf dem Standstreifen weiterzufahren und sich von dort so schnell wie möglich ohne Gefährdung in den fließenden Verkehr einzuordnen." Auch viele Fahrlehrer*innen pflichten dieser Meinung bei und geben diese Empfehlung an ihre Fahrschüler*innen weiter.

Die Polizei schließt sich dieser Empfehlung im Ausnahmefall an. "Sollte aufgrund, zum Beispiel, mangelnder Motorleistung es nicht möglich sein, sich bis zum Ende des Einfädelungsstreifens, in den fließenden Verkehr einzuordnen, kann ausnahmsweise am Seitenstreifen so weit beschleunigt werden, bis ein gefahrloses Einscheren möglich ist. Hierbei ist zu beachten, dass keinesfalls ein anderes Fahrzeug überholt werden darf", erklärt uns Robert Sandmann aus der Pressestelle der Polizei Mittelfranken. Grundsätzlich sei aber zu beachten, dass der Seitenstreifen nicht befahren werden darf (§ 2 I StVO).

Fazit: Eine Weiterfahrt auf dem Beschleunigungsstreifen wird empfohlen und geduldet

Zusammenfassend kann man sagen, dass du durch eine vorausschauende Fahrweise vermeiden sollst, diese konkrete Situation zu schaffen. Eigentlich schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass du am Ende des Einfädelungsstreifens anhalten musst, jedoch steigt dadurch das Unfallrisiko enorm. Es wird also von offizieller Stelle empfohlen und geduldet, im Ausnahmefall auf dem Standstreifen weiterzufahren.

