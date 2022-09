Pendel-Verkehr in Deutschland: Eine Stadt bricht alle Rekorde

München hat zahlenmäßig die meisten Pendler*innen

Krankenkassen fragen nach den gesundheitlichen Folgen

Mehr als 45 Minuten Pendeln hat gesundheitliche Folgen

Darmstadt ist mit seinen 160.000 Einwohner*innen zwar nicht die Metropolstadt im Rhein-Main-Gebiet. Dafür hat Wissenschaftsstadt in Hessen beim Punkt Attraktivität für Pendler*innen die Nase ganz weit vorn. 70.000 der 100.000 Arbeitsplätze in der Stadt besetzen Pendelnde, die nicht dort wohnen. München hat zwar mehr Einpendler*innen, gemessen an der Zahl der Einwohnenden ist Darmstadt aber trotzdem Deutschlands Pendel-Hauptstadt. Herausgefunden hat das ein Forschungsteam aus Berlin, das regelmäßig untersucht, wie beruflich mobil die Beschäftigten in diesem Land sind.

Deutschland ist das Land der pendelnden Personen: Rund 19,6 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent aller Beschäftigten haben im vergangenen Jahr nicht an ihrem Wohnort gearbeitet; mussten also zum Arbeitsort außerhalb ihrer Wohnstätte fahren. Die absolute Zahl der Pendler*innen ist innerhalb von fünf Jahren um 6,6 Prozent gestiegen, hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschungermittelt.

Konkret heißt das: Im Schnitt sind es fast 17 Kilometer an jedem Arbeitstag. Bei vielen Beschäftigten sind es sogar deutlich mehr: Mehr als 3,5 Millionen Menschen legen auf ihrem Arbeitsweg mehr als 50 Kilometer zurück - einfache Strecke. Wie viele Fernpendler*innen es gibt, die eher wochenweise unterwegs sind, weiß niemand so genau.

München ist die Hochburg der Einpendler*innen und nicht, wie viele vermuten, Frankfurt am Main. 399.900 Beschäftigte pendelten im Jahr 2021 in die Stadt. Damit stieg deren Zahl seit 2016 um 9,5 Prozent. Es folgen knapp dahinter

Frankfurt am Main (384.800 Pendelnde, plus 9,4 Prozent gegenüber 2016),

(384.800 Pendelnde, plus 9,4 Prozent gegenüber 2016), Hamburg (355.500 Pendelnde, plus 5,2 Prozent),

(355.500 Pendelnde, plus 5,2 Prozent), Berlin (326.900 Pendelnde, plus 12,4 Prozent) und

(326.900 Pendelnde, plus 12,4 Prozent) und Köln (281.800 Pendelnde, plus 8,8 Prozent).

In Städten, die in direkter Nähe zu den großen Arbeitsmarktmagneten liegen wie Fürth zu Nürnberg, Offenbach zu Frankfurt am Main und Bergisch-Gladbach zu Köln gibt es viele Menschen, die auspendeln. Die teuren Mieten in den Metropolen sind unbezahlbar, deshalb ziehen viele Familien raus aus den Städten. Am häufigsten wird aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Brandenburg sowie Sachsen-Anhalt ausgependelt. In Brandenburg arbeiten sogar 30 Prozent der Beschäftigten außerhalb des Bundeslands.

Das Auto ist immer noch das wichtigste Beförderungs­mittel für Pendelnde: 68 Prozent der Berufs­pendler*innen nutzten 2016 den geliebten PKW für den Arbeits­weg. Im Jahr 2000 lag der Anteil mit 67 Prozent nur gering­fügig niedriger. Mit öffentlichen Verkehrs­mitteln fuhren rund 14 Prozent der Erwerbs­tätigen regelmäßig zur Arbeit. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zum Jahr 2000 nur um einen Prozent­punkt erhöht.

Die aufgewendete Zeit­ hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ebenfalls ermittelt: Sie beträgt für den täglichen Weg zur Arbeit bei dem Großteil der Erwerbstätigen weniger als 30 Minuten (70 Prozent). Zwischen 30 und 60 Minuten brauchen 22 Prozent. Fünf Prozent benötigten eine Stunde und länger für den Weg zur Arbeits­stätte. Drei Prozent der Erwerbstätigen hatten wechselnde Arbeits­stätten und konnten somit keine genauen Angaben zum Zeit­aufwand für den Arbeits­weg machen.

Mit den gesundheitlichen Folgen der beruflich ausgelösten Pendelei beschäftigten sich die Krankenkassen. Berufspendler*innen fallen laut Report "Mobilität in der Arbeitswelt" der Techniker-Krankenkasse (TK) im Job seltener aus als Beschäftigte mit kurzem Arbeitsweg. Albrecht Wehner, Gesundheitsexperte der TK, vermutet dahinter den sogenannten Healthy-Worker-Effekt: Das bedeutet, dass weite Arbeitswege eher von Menschen mit guter Gesundheit in Kauf nehmen.

Trotzdem: Pendeln führt zu psychischem Stress, aber ebenso zu einer ganzen Reihe von körperlicher Beschwerden. Pendelnde Menschen leiden häufiger unter Rücken- und Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden und anderen funktionellen Erkrankungen. Zudem gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Herzinfarkt- und Adipositas-Risiko.

Pendler*innen, die mit dem Zug reisen können, haben Vorteile. CC0 / Pixabay / LoboStudioHamburg

Dr. Steffen Häfner, Chefarzt der Verhaltensmedizin und Psychosomatik an der Deutschen Klinik für integrative Medizin und Naturheilverfahren in Bad Elster, fasst das Krankheitsrisiko so zusammen: Auf Dauer ist Pendeln offenkundig gesundheitsschädigend.

Die Krankenkasse BARMER gibt Tipps, wie pendelnde Personen ihre Reisezeiten besser in den Griff bekommen. Erster Tipp, Zeitpuffer schaffen: Aus dem Auto oder der Bahn direkt zum Termin - das ist nicht gut und führt zu Stress. Denn häufig klappt ja nicht immer alles bei der Anreise zur Arbeit. Deshalb der Rat, besser einen Puffer einbauen, bevor es richtig losgeht.

Zweiter Tipp, gemeinsam pendeln: Pendel-Fahrgemeinschaft mit dem Auto können sinnvoll sein. So kannst du dich beim Fahren abwechseln und Kosten kannst du dadurch ebenfalls sparen. Die Arbeitszeiten, Ende und Anfang, müssen allerdings synchron verlaufen, sonst entsteht neuer Stress.

Dritter Tipp, Zugfahrten nutzen: Klarer Vorteil von öffentlichen Verkehrsmitteln, du brauchst nicht selber zu fahren. Dafür kannst du dich auf den Tag vorbereiten, E-Mails checken, Bücher lesen und Musik hören. Ein Vorteil von öffentlichen Verkehrsmitteln ist, dass du dich nicht aufs Fahren konzentrieren musst. Auch ein Nackenkissen hilft beim Entspannen und Schlafen. Manchmal erkennt der Arbeitgeber die Fahrtzeit als Arbeitszeit an. Dann musst du aber die Reisezeit wirklich arbeiten.

Vierter Tipp, Homeoffice-Tag einplanen: Seit der Corona-Zeit ist Homeoffice in vielen Unternehmen Standard. Bist du Pendler*in mit langen Anfahrtswegen, kommt dir das besonders entgegen. Schon ein Homeoffice-Tag pro Woche trägt übrigens zum Wohlergehen und damit zur Gesundheit und zu einer besseren Arbeitsleistung bei – das hat Antje Ducki, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin herausgefunden.

Fünfter Tipp, gleitende Arbeitszeit nutzen: Gleitzeit hilft beim Pendeln ungemein. Der typische Berufsverkehr mit seinen Unwägbarkeiten verliert so seinen Schrecken.

Diese fünf Tipps können zwar helfen, ab 45 Minuten Fahrtzeit solltest du das Pendeln aber überdenken: "Kritisch wird es, wenn der einfache Arbeitsweg mehr als 45 Minuten beträgt", sagt Dr. Häfner. Pendeln sei deswegen so anstrengend, weil nicht nur die Fahrten belastend seien, sondern auch, weil die sozialen Folgen stressen. Besonders betroffen seien familienorientierte Menschen und solche mit sozialen Netzwerken, denen wegen langer Fahrzeiten schlicht die Möglichkeiten fehlten, die ihnen wichtigen Beziehungen zu pflegen.

Fazit

Die Mehrheit der Beschäftigten nimmt lange Fahrtwege für ihre Arbeitgeber*innen in Kauf. Pendeln liegt im Trend, hat aber ebenso mit handfesten Gründen zu tun: Hauptpunkt sind die hohen Mieten in den Städten. Das Homeoffice, in Corona-Zeiten flächendeckend ausprobiert, schafft erstmals etwas Entspannung unter den Pendler*innen. Privates und Beruf passen besser zusammen, Pendeln wird erträglicher.