Notarzteinsatz: Zwischen Forchheim und Erlangen fahren keine Züge

Verspätungen gehören bei der Bahn zum guten Ton. Ob technischer Defekt, Notarzteinsatz am Gleis, Polizeieinsatz oder Unwetterschäden, die Gründe für Zugausfälle sind vielfältig. Damit Sie sich auf Beeinträchtigungen und Verspätungen einstellen können, informieren wir Sie in unserem Bahn-Ticker über aktuelle Störungen des Betriebsablaufs in Franken.

Update vom 21.04.2019: 11.26 Uhr: Streckensperrung zwischen Forchheim und Erlangen

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist am Ostersonntag gegen 11.25 Uhr die Strecke zwischen Forchheim und Erlangen gesperrt worden. Das meldet die Bahn. Züge aus Richtung Bamberg verkehren bis Forchheim und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Nürnberg verkehren bis Erlangen und enden vorzeitig. Aktuell werde daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Update vom 20.04.2019, 18.12 Uhr: Bahnstrecke wurde mittlerweile wieder freigegeben

Am Nachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben. Bis sich der reguläre Verkehr eingependelt hat, dürfte es nach Einschätzung des Bahn-Sprechers noch eine Weile dauern. Wie viele Züge insgesamt betroffen waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Ein ICE mit rund 380 Menschen an Bord hatte kurz vor Mittag nach einem Unfall bei Kinding im Landkreis Eichstätt stoppen müssen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers konnte er erst nach rund viereinhalb Stunden Richtung Ingolstadt weiterfahren. Die Reisenden hätten während der Wartezeit im Zug bleiben müssen.

Die Folgen des Stopps auch für andere Bahnfahrer: Weil die Strecke gesperrt war, wurden ICE-Züge über Augsburg und Treuchtlingen umgeleitet.

Update vom 20.04.2019, 13.59 Uhr: ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt gesperrt

Am Samstagmittag hat eine Zugpanne die wichtige ICE-Strecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg in Richtung München lahmgelegt. Ein Schnellzug habe eine technische Störung und sei bei Kinding liegengeblieben, teilte die Deutsche Bahn mit.

Einem Sprecher zufolge werden die Züge über Augsburg und Treuchtlingen umgeleitet. Für Reisende könne es daher rund 30 Minuten länger dauern. Wie lange die Sperrung der Strecke dauern wird, war am frühen Nachmittag noch unklar. Der Regionalverkehr war laut Bahn nicht betroffen.

Update vom 16.04.2019, 18:02 Uhr: Verkehrslage zwischen Nürnberg und Bamberg hat sich normalisiert

Nach der vorangegangenen Sperrung hat sich die Verkehrslage zwischen Nürnberg und Bamberg weitestgehend normalisiert. Das vermeldet die Deutsche Bahn.

Update 16.04.2019, 16:39 Uhr: Weichenstörung behoben - Verkehrslage zwischen Pegnitz und Bayreuth hat sich normalisiert

Die Weichenstörung bei Schnabelwaid ist mittlerweile behoben. Laut der Deutschen Bahn hat sich die Verkehrslage infolge dessen normalisiert.

Update 16.04.2019, 16:15 Uhr: Plane in Oberleitung - Sperrung aufgehoben

Die Deutsche Bahn hat bekannt gegeben, dass aufgrund einer Plane in der Oberleitung im Bereich Vach derzeit die Strecke zwischen Vach und Eltersdorf gesperrt ist. Die Züge aus Richtung Bamberg verkehren bis Erlangen und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Nürnberg werden derzeit zurückgehalten.

Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Hartmannshof verkehren bis Nürnberg Hbf und enden vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Bamberg/Forchheim verkehren bis Erlangen und enden vorzeitig.

Aktuell richtet die Bahn den Schienenersatzverkehr ein. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Update 16.04.2019, 13.30 Uhr: Zugverkehr normalisiert sich

Die Deutsche Bahn hat bekannt gegeben, dass sich der Zugverkehr auf den betroffenen Strecken wieder normalisiert. Mittlerweile sind auch die Gründe für die Feuerwehreinsätze bekannt: Weil die Böschung auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg gebrannt hat, musste der Zugverkehr auf beiden Abschnitten unterbrochen werden. Während der Löscharbeiten hatte die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auslöser für die Brände waren der Polizei zufolge vermutlich Funken, die entstehen, wenn ein Güterzug bremst.

Update 16.04.2019, 12.50 Uhr: Strecke zwischen Forchheim und Hirschaid wieder frei

Laut der Deutschen Bahn ist die Strecke zwischen Forchheim und Hirschaid wieder frei. Die Strecke zwischen Eltersdorf und Erlangen ist weiterhin gesperrt.

Update 16.04.2019, 11.45 Uhr: Zwei Einsätze legen Zugverkehr in Ober- und Mittelfranken lahm

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es zwischen Bamberg und Nürnberg Hbf zu einem Feuerwehreinsatz, der den Zugverkehr einschränkt. Die Strecke zwischen Eltersdorf und Vach ist gesperrt. Die S-Bahnen aus Bamberg kommend, fahren bis Erlangen und enden dort. Die S-Bahnen aus Hartmannshof fahren bis Nürnberg Hbf.

Zudem kommt es zu einem Feuerwehreinsatz bei Forchheim: Die Strecke zwischen Forchheim und Hirschaid ist ebenfalls gesperrt.

Zwischen Erlangen und Forchheim wurde ein Pendlerverkehr eingerichtet, wie die Deutsche Bahn bekannt gab. Der Schienenersatzverkehr zwischen Hirschaid und Nürnberg startet circa um 12 Uhr mit Bussen, beginnend in Forchheim. Um circa 12.20 Uhr startet der Ersatzverkehr ab Nürnberg.

Update vom 13.04.2019, 11.50 Uhr:

Die Sperrung wurde aufgehoben!

Die Deutsche Bahn imformiert am Samstagvormittag darüber, dass die Bahnstrecke zwischen Rödental und Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg aktuell komplett gesperrt ist. Grund für die Sperrung: Ein Feuerwehreinsatz am Gleis.

Die Züge, die auf dieser Strecke unterwegs sind, werden aktuell in den Bahnhöfen zurückgehalten. Es kommt auf jeden Fall zu Verspätungen und kann auch zu Zugausfällen führen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn.

Update vom 05.04.2019, 11.30 Uhr:

Am Freitag kommt es bei mehreren ICE- und TGV-Verbindungen zu Ausfällen, weil bei der staatlichen Eisenbahngesellschaft Frankreichs (SNCF) eine technische Störung vorliegt. Folgende Verbindungen ab München und Frankfurt sind betroffen:

München-Stuttgart-Karlsruhe-Straßburg-Paris

Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe-Straßburg-Paris

Frankfurt-Mannheim-Kaiserslautern-Saarbrücken-Paris

Frankfurt-Karlsruhe-Straßburg-Marseille

Update vom 04.04.2019, 19:03: Gleissperrung aufgehoben

Der Notarzteinsatz am Gleis ist beendet und die Sperrung der Gleise 1 und 2 am Bahnhof Nürnberg Hbf wurde aufgehoben. Es kommt bei den S-Bahnen auf allen Linien jedoch noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu Teilausfällen kommen

Update vom 04.04.2019, 18:27 Uhr: Gleise gesperrt

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis sind derzeit die Gleise 1 und 2 am Bahnhof Nürnberg Hbf gesperrt. Es kommt bei den S-Bahnen auf allen Linien zu erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor

