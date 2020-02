Kippt das Lkw-Fahrverbot an Sonntagen und Feiertagen? Geheime Gespräche im Kanzleramt

Das Lkw-Fahrverbot für Lastkraftwagen - kurz: Lkw - gilt bereits seit Mai 1956. Von 0 bis 22 Uhr dürfen demnach an Sonn- und Feiertagen keine großen Sattelzüge auf deutschen Autobahnen fahren. Laut Angaben des "ADAC" betrifft das Lkw, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Dieses Fahrverbot könnte schon bald kippen. Grund dafür sind Gespräche, die im Bundeskanzleramt stattgefunden haben.

Am Donnerstag (20. Februar 2020) war Elon Musik in Berlin zu Besuch: Der Unternehmer ist Chef des Elektroautoherstellers "Tesla" mit Hauptsitz im "Silicon Valley", wo auch "Google" und "Facebook" ansässig sind. Musk war laut Angaben von Business Insider in geheimer Mission zu Besuch im Kanzleramt. Ziel war es demnach, eine Einigung über eine Ausnahmeregelung von elektrisch angetriebenen Lkw an Sonntagen und Feiertagen auf deutschen Autobahnen zu erwirken. Steffen Bilger (CDU), Staatssekretär im Verkehrsministerium, führte mit Musk und seiner Delegation ein vertrauliches Gespräch dazu.

Lkw-Fahrverbot: "Tesla" will E-Sattelzug etablieren