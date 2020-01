Oberfranken wird künftig zur Modellregion für autonomes Fahren: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gibt am Dienstag (21. Januar 2020) den Startschuss für ein Projekt, das selbst fahrende E-Linienbusse auf die Straße bringen soll. Vom Projekt betroffen sind der Landkreis Kronach und die Stadt sowie der Landkreis Hof. Die Regionen werden somit zu Modellregionen im Bereich autonom fahrender Linienbusse.

Der Projekt-Startschuss findet am Dienstagvormittag auf dem Maxplatz im oberfränkischen Rehau (Kreis Hof) statt. Das geht aus Angaben des Landratsamtes Hof hervor. Der CSU-Minister übergibt dabei einen millionenschweren Förderbescheid des Bundes, der das Projekt mehrheitlich finanzieren wird. Allein der Landkreis Kronach soll zwei Millionen Euro Fördergeld erhalten. Lesen Sie auch: Kronach Der Landkreis Kronach wird Modellregion für autonomes Fahren Vorerst sind sechs autonom fahrende Shuttlebusse in der Region geplant. Wie lange die erste Testphase laufen wird, ist noch unklar. Allerdings soll der erste E-Bus bereits im Frühjahr 2020 auf die Straße kommen. Am Bau der Linienbusse ist neben der "Deutschen Bahn", dem französischen Unternehmen "Valeo" auch die fränkische Firma "Rehau" beteiligt. Kunststoffhersteller "Rehau", der für die Bildschirme in den Fahrzeugen verantwortlich ist, beschäftigt weiterhin massive Kurzarbeit. Davon sind die Standorte Feuchtwangen (Kreis Ansbach), Schwarzenbach am Wald (Kreis Hof), Erlangen sowie Rehau (Kreis Hof). Zudem ist ein Standort in Velen (Nordrhein-Westfalen) betroffen, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Zum Video "Tesla plant europäische Fabrik bei Berlin" tu