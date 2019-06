Hitze macht Autobahn weich: Fahrspur wegen hohen Temperaturen gesperrt

Aufgrund der Hitze haben sich auf der Verbindungsrampe von der A9 auf die A99 in Richtung Salzburg am Autobahnkreuz München Nord Spurrinnen gebildet. Dort wurde laut eine Fahrspur gesperrt, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Hitze: Entstehung der Spurrinnen

Die Entstehung der Spurrinnen werden vor allem durch den achtstreifigen Ausbau auf der A99 zwischen dem Kreuz München-Nord und Aschheim-Ismaning begünstigt. Vor der Baustelle entstehen oft längere Verkehrsstaus , in denen schwere Lkw eine große Belastung für die Fahrbahn darstellen.

Wenn bei hohen Temperaturen dann auch noch der Asphalt weicher wird, bilden sich Spurrinnen. Diese Wellen in der Straße können gerade für Motorradfahrer gefährlich werden. Wie der BR berichtet, schließt die Autobahndirektion Südbayern nicht aus, dass sich der Asphalt aufgrund der hohen Temperaturen auch an anderen Stellen verformen kann.

Die Temperaturen in dieser Woche sind extrem. Am Montagabend wurde in Oberfranken bereits die 40-Grad-Marke geknackt: Gibt es eigentlich Hitzefrei für Arbeitnehmer bei dieser Hitze?