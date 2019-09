Feuerwehreinsatz in fränkischem Bahnhof: brennende Diesellok die Ursache, Sperrung teilweise aufgehoben

Verspätungen gehören bei der Bahn zum Alltag. Ob technischer Defekt, Notarzteinsatz am Gleis, Polizeieinsatz oder Unwetterschäden, die Gründe für Zugausfälle sind vielfältig. Damit Sie sich auf Beeinträchtigungen und Verspätungen einstellen können, informieren wir Sie in unserem Bahn-Ticker über aktuelle Störungen des Betriebsablaufs in Franken.

bahn.de: Jetzt informieren und buchen

Update, 24.09.2019, 19.20 Uhr: Brennende Diesellok die Ursache für Störung, Zugverkehr wird wieder aufgenommen

Wie die Bahn meldet, wurde in Erlangen die Sperrung der Gleise 3 und 4 für den Zugverkehr aufgehoben. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Aktuell kommt es zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten.

Der Auslöser für den Einsatz ist Medienberichten zufolge eine Diesellok, die einen Güterzug zog. Die Lok soll im Fahrwerksbereich Feuer gefangen haben. Durch den massiven Einsatz von Löschschaum konnten die Einsatzkräfte den Brand zügig bekämpfen und eine Ausdehnung verhindern. Jedoch verhüllt nun der Schaum das Gleisbett teilweise komplett.

Update, 24.09.2019, 18.45 Uhr: Bahnhof in Erlangen wegen Feuerwehreinsatz komplett gesperrt

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Bahnhof Erlangen komplett gesperrt. Dies meldet die DB Regio Bayern. Züge und S-Bahnen aus Richtung Bamberg verkehren bis Forchheim und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg Hbf verkehren bis Eltersdorf und enden vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Forchheim und Eltersdorf ist eingerichtet.

Update, 24.09.2019, 17.40 Uhr: Streckensperrung aufgehoben, Verzögerungen möglich

Laut DB Regio ist die zuvor gemeldete Streckensperrung zwischen Erlangen und Forchheim aufgehoben worden. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Fahrgäste der Bahn sollten aber noch mit Folgeverzögerungen rechnen.

Update, 24.09.2019, 17.00 Uhr: Bahnstrecke Erlangen-Forchheim gesperrt

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist die Strecke zwischen Erlangen und Forchheim aufgrund von Personen am Gleis im Moment gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Mit Verzögerungen ist zu rechnen; auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Update, 23.09.2019, 9 Uhr: Bahnstrecke Bamberg-Nürnberg wohl bis Dienstag gesperrt

Nach einem Böschungsbrand können Fahrgäste der Bahn am Montag auf der Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg wie gewohnt fahren. Die Züge verkehrten wieder fahrplanmäßig, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagmorgen.

Die Arbeiten seien um 23 Uhr am Sonntagabend beendet gewesen. Danach waren im betroffenen Streckenabschnitt zunächst Testfahrten gemacht worden. Die Bahn hatte zuvor angekündigt, dass die Strecke wahrscheinlich bis Dienstag gesperrt bleiben würde und Regionalzüge ab den Morgenstunden im Pendelverkehr fahren sollten.

Am Freitag hatte die Fahrt eines Güterzugs mit festgestellter Bremse den Brand bei Eggolsheim (Landkreis Forchheim) ausgelöst. Das Feuer beschädigte auf drei Kilometern Strecke Kabel für die Signal- und Weichensteuerung. Zwischen Hirschaid und Forchheim musste ein 2,5 Kilometer langes Kabel ausgetauscht werden. Techniker der Bahn waren über das gesamte Wochenende für Reparaturarbeiten vor Ort. Bamberg und Erlangen wurden seit dem Brand nicht angefahren. Schnellzüge wurden über Schweinfurt umgeleitet.

Update, 21.09.2019, 11 Uhr: Weiterhin kein Zugverkehr zwischen Forchheim und Bamberg

Informationen der Deutschen Bahn zufolge, kommt es weiterhin zu Einschränkungen des Bahnverkehrs zwischen Bamberg und Forchheim.

Der Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet: Als Reisealternative schlägt die Deutsche Bahn zwischen Schweinfurt und Nürnberg die Züge über Rottendorf vor sowie zwischen Lichtenfels und Nürnberg die Züge über Bayreuth.

Update, 21.09.2019: Kein Zugverkehr zwischen Bamberg und Forchheim

In der Nacht auf Samstag (21. September 2019) ist es zu Komplikationen im Bahnverkehr in Oberfranken gekommen. Zwischen Bamberg und Forchheim fahren keine Züge am Morgen. Dies teilte die Deutsche Bahn mit. Grund für den Ausfall der Züge ist eine Stellwerksstörung.

Zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Forchheim fährt ausschließlich die S1. Die Regionalbahnen aus und in Richtung Schweinfurt sowie Lichtenfels enden am Bahnhof in Bamberg.

Aktuell ist unklar, wie lange die Stellwerkstörung anhält. Für die Strecke Bamberg-Forchheim wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

In der Nacht war es zu einem Brand zwischen Hirschaid und Forchheim gekommen. Dabei wurden Kabel stark beschädigt. Techniker der Deutschen Bahn sind vor Ort.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de* sowie unter www.bahn.de/ris*.

Update 19.09.2019: Zugstrecke Nürnberg-Würzburg wieder frei

Wie die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag mitteilt, konnte die Signalstörung Höhe Kitzingen wieder behoben werden. Der Zugverkehr dürfte wieder normal laufen.

Update 19.09.2019: Signalstörung - Zugverkehr zwischen Nürnberg und Würzburg eingeschränkt

Die Zugstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg ist aktuell beeinträchtigt. Wegen einer Signalstörung Höhe Kitzingen kommt es zu Verspätungen von rund 40 Minuten. Das meldet die Deutsche Bahn Bayern.

Update 14.09.2019: Technische Störung zwischen Nürnberg und Würzburg

Aufgrund einer Signalstörung ist die Strecke zwischen Fürth und Siegelsdorf nur auf einem Gleis befahrbar. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Dies teilt die Deutsche Bahn mit.

Update 10.09.2019, 14.00 Uhr: Störung zwischen Sonneberg und Neustadt bei Coburg

Aufgrund einer technischen Störung am Gleis kommt es zwischen Sonneberg (Thür) Hbf und Neustadt (b Coburg) zu Beeinträchtigungen. Laut Deutscher Bahnh ist der Streckenabschnitt zwischen Sonneberg (Thür) Hbf und Neustadt (b Coburg) zurzeit gesperrt. Die Züge aus Richtung Coburg verkehren bis Neustadt (b Coburg) und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ist zwischen Sonneberg (Thür) Hbf und Neustadt (b Coburg) eingerichtet.

Update 19. August, 07.40: Zugverkehr in Mittelfranken eingeschränkt

Nach den schweren Unwettern über Franken ist in Mittelfranken nur eingeschränkter Zugverkehr möglich. Am schlimmsten hat es wohl die Verbindung Nürnberg - Treuchtlingen getroffen. Die Schnellstrecke ist zur Zeit voll gesperrt. Das meldet die Deutsche Bahn über ihren Streckenagenten. Betroffen sind die ICE-Züge Hamburg - München über Nürnberg und die Züge über Würzburg.

"Die ICE-Züge der Linie Hamburg - Berlin - Halle(Saale) bzw. Leipzig - Erfurt - Nürnberg - München, die planmäßig über Augsburg verkehren, werden umgeleitet. Die Halte in Treuchtlingen, Donauwörth, Augsburg und München-Pasing entfallen. Die Züge halten zusätzlich in Ingolstadt Hbf.", heißt es von Seiten der Deutschen Bahn.

Die Intercity (IC) von Hamburg nach München werden ersatzlos gestrichen.

Ursache für die Vollsperrung der Strecke ist ein Schaden an der Oberleitung, wegen dem bereits ein ICE am Sonntagabend auf offener Strecke stehenbleiben musste. Gut 400 Passagiere durften den Zug über Stunden nicht verlassen.

Update 14. August, 15.45 Uhr: Sperrung aufgehoben, Zugverkehr rollt wieder an

Wie die DB Regio am Nachmittag mitteilt, konnte der Zugverkehr gegen 15.45 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Oberleitungsstörung im Bereich Rottendorf konnte behoben werden. Der Zugverkehr zwischen Würzburg Hauptbahnhof und Seligenstadt kann durch die Deutsche Bahn wieder aufgenommen werden.

Dennoch müssen Reisende noch immer mit Behinderungen als Folge der Sperrung rechnen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de* sowie unter www.bahn.de/ris*. Für Informationen zur aktuellen Betriebslage empfehlen wir Ihnen die entsprechende Service-Seite der Deutschen Bahn.

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.