Am Wochenende enden in vielen Bundesländern die Sommerferien. Insbesondere Norddeutschland ist vom Ferienende betroffen. Dadurch begeben sich zahlreiche Urlauber auf die Heimreise. Der "ADAC" warnt deshalb vor erhöhtem Staurisiko zwischen dem 21. und dem 23. August 2020.

Als Spitzenzeiten für Stau nennt der Automobilclub Freitagnachmittag bis in den Abend (21. August 2020), Samstagvormittag bis in den Nachmittag (22. August 2020) und Sonntagnachmittag bis in den Abend (23. August 2020).

Sommerferien-Ende: Hier droht Stau in der Region

Insbesondere auf bayerischen Autobahnen, die auch durch Franken führen, erwartet der "ADAC" Stau am Wochenende. Folgende Autobahnen sind staugefährdet:

A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel

A9 München - Nürnberg - Berlin Stau-Gefahr in Franken Der "ADAC" warnt vor erhöhter Staugefahr durch das Sommerferienende. Quelle: ADAC

Der Verkehrsclub verweist darauf, dass es an Grenzen zu deutschen Nachbarländern, wie Österreich zu intensiven Kontrollen kommen kann. Teil davon sind mögliche Tests auf das Coronavirus.

Die Bundesregierung hat erst kürzlich angekündigt, dass Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten auf "Sars-CoV-2" getestet werden müssen: Folgende Länder gelten laut Angaben des "Robert-Koch-Instituts (RKI)" als Risikogebiete.

