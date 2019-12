Darf ich bei Stau auf der Autobahn auf dem Standstreifen zur nächsten Ausfahrt fahren?

Autobahnstaus sind nervenaufreibend, viele Fahrer sehnen die nächste Ausfahrt herbei. Auf den letzten Metern wird die Geduld besonders strapaziert. Darf man einfach auf dem Standstreifen fahren?

Man kennt das ja: Stau auf der Autobahn, nichts geht mehr. Blöd, gerade so kurz vor der Ausfahrt. Da darf ich mich doch jetzt sicher schnell über den Standstreifen zur Abfahrt "retten", oder?

Die Antwort auf diese Frage dürfte für den ein oder anderen enttäuschend sein - denn sie kann nur mit einem klaren Nein beantwortet werden, wie der ADAC erklärt.

Bei Stau auf Standstreifen fahren: Bußgeld von 75 Euro droht