Bahnreisende müssen wegen des Abrisses einer Autobahnbrücke am ersten Januar-Wochenende mit Zugumleitungen und -ausfällen leben. Betroffen ist die Strecke zwischen Nürnberg und München. Diese sei vom 3. Januar ab 22.00 Uhr bis 6. Januar 4.10 Uhr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Busse ersetzen die Regionalzüge zwischen Rohrbach und Pfaffenhofen (beide Kreis Pfaffenhofen). Die ICE-Züge zwischen Nürnberg und München leitet die Bahn über Treuchtlingen (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) und Augsburg um. In Ingolstadt halten diese deshalb nicht. Die Fahrtzeit verlängert sich um 40 Minuten. Einzelne Züge fallen komplett aus.

Alle Störungen der Deutschen Bahn in der Region finden Sie kompakt im Bahn-Ticker von inFranken.de. Zum Video "Zahlen & Fakten über die Deutsche Bahn in Bayern"

