Update am 24.06.2019, 15.15 Uhr: Verspätungen zwischen Forchheim und Hirschaid

Am Montagnachmittag (24. Juni 2019) kommt es zu Verspätungen im Bahnverkehr zwischen Forchheim und Hirschaid. Wie die Deutsche Bahn per Eilmeldung mitteilt, ist es im Zwischenbereich zu einem Böschungsbrand gekommen.

Die Züge der Linie S1 werden aktuell zurückgehalten. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Update am 13.06.2019, 18:55: Weichenstörung zwischen Nürnberg und Fürth behoben

Laut DB Regio wurde die Weichenstörung zwischen Fürth Hauptbahnhof und Nürnberg Rothenburger Straße behoben. Es kommt in dem Streckenabschnitt zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

Update am 13.06.2019, 18:10: Verzögerungen zwischen Fürth und Nürnberg

Aufgrund einer Weichenstörung kommt es zwischen Fürth Hauptbahnhof und Nürnberg Rothenburger Straße in beiden Richtungen zu Verspätungen von fünf bis 20 Minuten.

Möglicherweise können die Züge an den Haltstellen Fürht Hauptbahnhof, Nürnberg Rothenburger Straße und Nürnberg - Steinbühl nicht halten, meldet die DB Regio.

Update am 12.6.2019, 18:10 Uhr: Personen aufgegriffen, Streckensperrung in Mittelfranken aufgehoben

Laut DB Regio wurden die Personen am Gleis zwischen Roßtal und Nürnberg-Stein aufgegriffen. Damit wurde auch die Streckensperrung aufgehoben.

Ab folgenden S-Bahnen verkehrt der Zugverkehr wieder wie gewohnt, allerdings muss bei der S-Bahn Nürnberg mit Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten gerechnet werden:

S 39465 Dombühl Abfahrt 17:14 Uhr - Nürnberg Hbf Ankunft 18:13 Uhr

S 39464 Nürnberg Hbf Abfahrt 17:44 Uhr - Dombühl Ankunft 18:42 Uhr

Update am 12.6.2019, 17:55 Uhr: Streckensperrung in Mittelfranken

Wagen Personen am Gleis ist die Bahnstrecke zwischen Roßtal und Nürnberg-Stein derzeit gesperrt. Dies meldet die DB Regio. Die Züge des Regionalverkehrs werden an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab.

Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg Hbf verkehren bis Nürnberg-Stein und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen Richtung Ansbach verkehren bis Heilsbronn und enden vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Heilsbronn und Nürnberg-Stein eingerichtet.

Update am 12.6.2019, 15:35 Uhr: Zugausfälle zwischen Lichtenfels und Sonneberg

Die DB Regio Bayern meldet eine Fahrzeugstörung am Mittwochnachmittag. Aus diesem Grund müssen diese Züge entfallen:

RE 59362 Lichtenfels Abfahrt 15:02 Uhr - Sonneberg (Thür) Hbf Ankunft 15:56 Uhr

RE 59364 Lichtenfels Abfahrt 17:02 Uhr - Sonneberg (Thür) Hbf Ankunft 17:53 Uhr

RE 59361 Sonneberg (Thür) Hbf Abfahrt 16:06 Uhr - Lichtenfels Ankunft 16:55 Uhr

RE 59363 Sonneberg (Thür) Hbf Abfahrt 18:07 Uhr - Lichtenfels Ankunft 18:55 Uhr

Laut Bahn ist ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Lichtenfels und Sonneberg eingerichtet.

Update am 7.6.2019 um 12:58:

Die Oberleitungsstörung zwischen Veitshöchheim und Würzburg Hbf besteht weiterhin, jedoch wurde ein Gleis für den Zugverkehr freigegeben.

Die ersten durchgehenden Züge sind:

RE 4613 Wiesthal Abfahrt 12:31 Uhr - Bamberg Ankunft 14:32 Uhr

RB 58043 Jossa Abfahrt 12:52 Uhr - Bamberg Ankunft 15:17 Uhr

Bitte beachten Sie: Der Halt Würzburg-Zell kann derzeit nicht angefahren werden.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Umleitungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.Der Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Karlstadt (Main) und Würzburg Hbf bleibt weiterhin bestehen.

Update am 7.6.2019 um 7.55:

Wie die Deutsche Bahn um 7.52 mitteilte, fahren wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Veitshöchheim und Würzburg keine Züge. Die Züge aus Richtung Gemünden verkehren bis Karlstadt (Main) und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Bamberg verkehren bis Würzburg und enden dort. Es kommt auch zu Umleitungen und Ausfällen von Zügen.

Update 21.5.2019: Komplettsperrung Kulmbach-Mainleus aufgehoben

Wie die Deutsche Bahn um kurz nach 21 Uhr mitteilt, konnte die Streckensperrung in Oberfranken zwischen Kulmbach und Mainleus behoben werden. Dennoch kann es zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen.

Update 21.5.2019: Zugverkehr in Oberfranken erneut stark beeinträchtigt

Auch zwischen Lichtenfels und Bad Staffelstein kommt es aktuell zu Verzögerungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn um 20.20 Uhr mitteilt, muss mit Verzögerungen mit bis zu 15 Minuten gerechnet werden.

Update 21.5.2019: Kulmbach - Mainleus gesperrt

Aufgrund einer witterungsbedingten Störung muss die Bahn aktuell einen Streckenabschnitt in Oberfranken sperren: Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilt, kann die Strecke zwischen Kulmbach und Mainleus nicht befahren werden.

Die Züge aus Richtung Bayreuth / Neuenmarkt-Wirsberg verkehren bis Kulmbach und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Lichtenfels verkehren bis Mainleus und enden dort.

Die Bahn ist aktuell dabei, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten. inFranken.de berichtet, sobald dieser aktiv ist. Auskunft bekommen sie auch in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn.

Update 21.5.2019, 18 Uhr: Streckensperrung aufgehoben

Die Streckensperrung zwischen Schweinfurt und Suhl wurde laut Deutscher Bahn aufgehoben. Allerdings ist mit Folgeverzögerungen zu rechnen.

Update vom 21.5.2019, 15 Uhr: Streckensperrung in Unterfranken

Ein umgestürzter Baum im Gleisbereich bringt den Zugverkehr in Teilen Unterfrankens zum Erliegen. Der Streckenabschnitt zwischen Ebenhausen(Unterfr.) und Münnerstadt ist laut der Deutschen Bahn gesperrt. Die Züge aus Richtung Schweinfurt/Bad Kissingen verkehren bis Ebenhausen und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Suhl verkehren bis Bad Neustadt (Saale) und enden vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Ebenhausen und Bad Neustadt (Saale) ist eingerichtet.

Die starken Regenfälle haben in großen Teilen Frankens für Probleme gesorgt. Am Dienstagnachmittag droht nun noch Gefahr durch Unwetter und Gewitter.

Update vom 17.05.2019, 14:44 Uhr: Störung auf der Bahnstrecke Nürnberg - Bamberg

"Aufgrund von Gegenständen am Gleisbereich kommt es zwischen Forchheim und Hirschaid zu Beeinträchtigungen", teilt die DB Regio Bayern mit. "Die Züge müssen derzeit mit reduzierter Geschwindigkeit verkehren. Bitte rechnen Sie mit erheblichen Folgeverzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen."

Update von 16:30 Uhr: Die Störung ist laut DB Regio behoben. "Die Gegenstände am Gleisbereich konnten entfernt werden und die Züge verkehren wieder mit der regulären Geschwindigkeit. Bitte rechnen Sie aber noch vereinzelt mit Folgeverzögerungen."

