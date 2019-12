Franken vor 1 Stunde

Bahn-Ticker

Streckensperrung in Franken wegen Notarzteinsatz am Gleis: Bahn gibt Entwarnung

In Unterfranken muss die Deutsche Bahn am Heiligabend den Zugverkehr einstellen. Ein Notarzteinsatz am Gleis zwingt sie dazu. Alle wichtigen Informationen zu Bahnstörungen im inFranken.de -Störungsticker.