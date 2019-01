Verzögerung im Bahnverkehr in Mittelfranken: Nach Polizeieinsatz kommt es zu Folgeverzögerungen

Verspätungen gehören bei der Bahn zum guten Ton. Ob technischer Defekt, Notarzteinsatz am Gleis oder Unwetterschäden, die Gründe für Zugausfälle sind vielfältig. Damit Sie sich auf Beeinträchtigungen und Verspätungen einstellen können, informieren wir Sie in unserem Bahn-Ticker über aktuelle Störungen des Betriebsablaufs in Franken.

29.01.2019, 17.30: Polizeieinsatz beendet - Züge fahren wieder

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass die Sperrung aufgehoben wurde. Der Zugverkehr zwischen Nürnberg Hbf und Fürth Hbf sei wieder aufgenommen. Reisende oder Pendler müssen allerdings noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten rechnen. Zusätzlich kann es kurzfristig noch zu Teilausfällen kommen.

29.01.2019, 17 Uhr: Polizeieinsatz in Mittelfranken: Züge gestoppt

Nach ersten Angaben der Deutschen Bahn ist die Zugstrecke zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und dem Hauptbahnhof in Fürth gesperrt. Auf der Strecke findet aktuell ein Polizeieinsatz statt.

Die Bahn informiert, dass die Züge an den Bahnhöfen zurückgehalten werden. Sie müssen für die Dauer der Sperrung dort verharren. Die Polizei bestätigt einen Einsatz. Die Dauer des Einsatzes können sie allerdings noch nicht abschätzen.

22.01.2019, 19:30 Uhr: Polizeieinsatz beendet - Folgeverzögerung in Mittelfranken möglich

Der Bahn zufolge ist der Polizeieinsatz in Roßtal auf der Strecke Nürnberg-Ansbach beendet. Es ist jedoch noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen.

22.01.2019, 18:30 Uhr: Polizeieinsatz in Mittelfranken: Verzögerungen auf der Strecke Nürnberg-Ansbach

Wie die Bahn mitteilt, läuft in Roßtal ein Polizeieinsatz. Deshalb verkehren Züge in diesem Bereich auf der Strecke Nürnberg-Ansbach derzeit mit verminderter Geschwindigkeit, es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Bei den S-Bahnen der Linie S 4 kann es zudem kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

22.01.2019, 16:30 Uhr: Zugverkehr wieder aufgenommen - keine nennenswerten Einschränkungen mehr

Laut DB Regio sind die Beeinträchtigungen durch einen vorangegangenen Brückenanfahrschaden zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und Hof beendet. Der Zugverkehr in diesem Bereich wird wieder aufgenommen. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

22.01.2019, 16:00 Uhr: Brückenanfahrschaden - Züge werden zurückgehalten

Aufgrund eines Brückenanfahrschadens durch eine Straßenverkehrsteilnehmer kommt es zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und dem Hauptbahnhof Hof aktuell zu Beeinträchtigungen. Dies meldet die DB Regio Bayern. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab.

Laut DB Regio sei mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem könne es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen aktuell noch nicht vor.

15.01.2019, 12:30 Uhr: Oberleitungsschaden behoben

Laut Bahn wurde der Oberleitungsschaden im Bereich des Bahnhofs Kronach behoben. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen und die Verkehrslage normalisiert sich.

15.01.2019, 10:30 Uhr: Bahnhof Kronach weiterhin gesperrt

Aufgrund eines Oberleitungsschadens ist der Bahnhof Kronach weiterhin gesperrt. Die Züge aus Richtung Lichtenfels verkehren bis Hochstadt-Marktzeuln und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Saalfeld verkehren bis Pressig-Rothenkirchen und enden vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Pressig-Rothenkirchen und Hochstadt-Marktzeuln ist eingerichtet worden. Die Sperrung des Bahnhofs Kronach wird voraussichtlich noch bis mindestens 12:00 Uhr andauern.

15.01.2019, 7:30 Uhr: Bahnhof Kronach gesperrt

Wie die deutsche Bahn mittelt, ist aufgrund eines Oberleitungsschadens der Bahnhof Kronach weiterhin gesperrt.

Die Züge aus Richtung Lichtenfels verkehren bis Hochstadt-Marktzeuln und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Saalfeld verkehren bis Pressig-Rothenkirchen und enden vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Pressig-Rothenkirchen und Hochstadt-Marktzeuln ist eingerichtet worden.

Die Sperrung des Bahnhofs wird voraussichtlich noch bis mindestens 10:00 Uhr andauern.

07.01.2019, 18.40 Uhr: Ende des Polizeieinsatzes

Die Beeinträchtigung in Folge des Großeinsatzes im Hauptbahnhof Nürnberg - die Bundespolizei hatte einen Hinweis auf eine Bombe in einem ICE bekommen - sollte behoben sein. Zwar kann es noch immer zu vereinzelten Verspätungen rund um den Knotenpunkt Nürnberg kommen, mit großen Beeinträchtigungen sei aber nicht mehr zu rechnen. Das teilte die Bahn am Montagabend mit.

07.01.2019, 16.20 Uhr: S-Bahn-Verkehr in Mittelfranken eingeschränkt

Aufgrund einer vorangegangenen Sperrung der Ostseite des Nürnberger Hbf durch polizeiliche Ermittlungen kommt es bei den Zügen in und aus Richtung Neumarkt (Oberpfalz) sowie Hersbruck (rechts Pegnitz) und den S-Bahnen S 1 Hartmannshof, S 2 Altdorf und S 3 Neumarkt zu Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten sowie zu vereinzelten Teilausfällen.

Ob ihre Verbindung betroffen ist, erfahren sie in bei der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn.

Update 26.11.2018, 17:52 Uhr: Aschaffenburg-Gemünden: Sperre wegen Notarzteinsatz am Gleis

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen Aschaffenburg Hbf und Laufach momentan gesperrt. Das meldet die Deutsche Bahn. Die Züge aus Richtung Frankfurt (Main) Hbf verkehren bis Aschaffenburg Hbf und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Gemünden (Main) verkehren bis Laufach und enden vorzeitig.

Aktuell (Stand: 17:40 Uhr) ist ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Aschaffenburg Hbf und Laufach eingerichtet.

Update 23.11.2018, 19:32 Uhr: Kurzfristige Bauarbeiten erzwingen Haltausfälle Fürth

Aufgrund von kurzfristig notwendigen Bauarbeiten kommt es in der Nacht von Montag, 26.11. auf Dienstag, 27.11.2018 zu Fahrplanänderungen mit Haltausfällen im S-Bahnverkehr.

Im Zeitraum vom 26.11.2018, 22:20 Uhr bis 27.11.2018, 04:35 Uhr können keine S-Bahnen in Fürth Hbf halten. Deshalb verkehren folgende S-Bahnen ohne Halt in Fürth Hbf:

S 1 Bamberg Abfahrt 21:46 Uhr - Erlangen Abfahrt 22:19 Uhr - Nürnberg Abfahrt 22:53 Uhr - Lauf (links Pegnitz) Ankunft 23:16 Uhr S 1 Forchheim (Oberfr.) Abfahrt 22:32 Uhr - Erlangen Abfahrt 22:44 Uhr - Nürnberg Abfahrt 23:13 Uhr - Hartmannshof Ankunft 23:55 Uhr S 1 Bamberg Abfahrt 22:46 Uhr - Erlangen Abfahrt 23:19 Uhr - Nürnberg Ankunft 23:48 Uhr

Reisende mit Fahrtziel Fürth Hbf steigen bitte in Fürth-Unterfarrnbach aus und nutzen zur Weiterfahrt die U-Bahnen der Linie U 1 (Station Fürth-Klinikum). Eine Übersichtskarte zum Umstieg finden Sie unter: https://bit.ly/fuerth-unterfarrnbach

Reisende mit Reisebeginn in Fürth Hbf nutzen bitte die Regionalzüge oder die U-Bahnen der Linie U 1.

Folgende S-Bahnen verkehren ebenfalls ohne Halt in Fürth Hbf:

S 1 Lauf (links Pegnitz) Abfahrt 22:43 Uhr - Nürnberg Hbf Abfahrt 23:11 Uhr - Erlangen Abfahrt 23:37 Uhr - Forchheim (Oberfr.) Ankunft 23:51 Uhr S 1 Lauf (links Pegnitz) Abfahrt 23:43 Uhr - Nürnberg Hbf Abfahrt 00:11 Uhr - Erlangen Abfahrt 00:38 Uhr - Forchheim (Oberfr.) Abfahrt 00:52 Uhr - Bamberg 01:12 Uhr

Reisende mit Fahrtziel Fürth Hbf nutzen bitte ab Nürnberg Hbf die Regionalzüge oder die U-Bahnen der Linie U 1. Reisende mit Reisebeginn in Fürth Hbf nutzen bitte die U-Bahnen der Linie U 1 bis zur Station Fürth-Klinikum und steigen dort auf die S-Bahnen der Linie S 1 (Fürth-Unterfarrnbach) um. Eine Übersichtskarte zum Umstieg finden Sie unter: https://bit.ly/fuerth-unterfarrnbach

Update 23.11.18, 12:50 Uhr: Sperrung zwischen Coburg und Creidlitz beendet

Wie die Bahn meldet, ist Streckensperrung zwischen Coburg und Creidlitz aufgehoben. Der Zugverkehr wird mit folgenden Zügen wieder aufgenommen: RE 4837 Coburg Abfahrt 12:33 Uhr - Nürnberg Hbf Ankunft 14:19 Uhr; RE 4826 Lichtenfels Abfahrt 13:02 Uhr - Coburg Abfahrt 13:31 Uhr - Sonneberg (Thür) Hbf Ankunft 13:54 Uhr.

Mit Folgeverzögerungen ist zur rechnen.

Update 23.11.2018, 10:10 Uhr: Bahnstrecke zwischen Coburg und Creidlitz gesperrt - Stopps in Coburg und Lichtenfels

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Coburg und Creidlitz gesperrt. Dies meldet die Deutsche Bahn. Die Züge aus Richtung Sonneberg verkehren bis Coburg und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Bamberg verkehren bis Lichtenfels und enden vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Coburg und Lichtenfels ist beginnend in Coburg eingerichtet.

Update 19.11.2018, 13 Uhr

Die Bahn meldet Entwarnung: Die Streckensperrung zwischen Bamberg und Nürnberg ist aufgehoben. Zwar können noch geringfügige Beeinträchtigungen auftreten, der Zugverkehr läuft aber wieder reibungslos.

Update 19.11.2018, 10.32 Uhr:

Die technische Störung an einem Stellwerk in Forchheim wurde soweit behoben, daß der Zugverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg wieder aufgenommen werden konnte. Es ist jedoch weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen, zudem kann es bei den S-Bahnen der Linie S 1 kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Update 19.11.2018, 09.54 Uhr:

Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk in Forchheim kommt es in diesem Bereich zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 1 Richtung Bamberg verkehren bis Erlagen und enden dort vorzeitig. Die Regionalzüge können derzeit nicht zwischen Nürnberg und Bamberg verkehren.

Update 13.11.2018, 21:50: Streckensperrung aufgehoben, erhebliche Folgeverzögerung möglich

Die Sperrung infolge eines Feuerwehreinsatzes wurde aufgehoben und die Strecke zwischen Erlangen und Vach ist wieder auf dem Regelweg befahrbar, meldet die Bahn. Es sei allerdings mit erheblichen Folgeverzögerungen zu rechnen. Auch kommt es kurzfristig noch zu Teilausfällen.

Update 13.11.2018, 20:20 Uhr: Streckensperrung zwischen Erlangen und Eltersdorf

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist der Abschnitt zwischen Erlangen und Eltersdorf auf der Strecke Nürnberg-Bamberg aktuelle für den Zugverkehr gesperrt, meldet die Deutsche Bahn. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Update 30.10.2018: Streckensperrung zwischen Nürnberg und Hartmannshof (S1)

Aufgrund eines Baumes im Gleis ist derzeit der Streckenabschnitt zwischen Lauf (links der Pegnitz) und Hartmannshof gesperrt. Dies teilt die DB Regio Bayern mit. Vermutlich hat der derzeit über Teilen Frankens wütende Sturm den Baum entwurzelt. Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg Hauptbahnhof verkehren bis Lauf (links der Pegnitz) und enden dort vorzeitig.

Die Bahn bittet alle Reisenden, non beziehungsweise nach Hartmannshof die Züge des Regionalverkehrs zu nutzen.

Update vom 30.10.2018, 9 Uhr: Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis zwischen Lauf (links Pegnitz) und Hartmannshof ist für Sie eingerichtet. Dies teilte soeben die DB Regio Bayern mit.

Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

Update 24.10.2018: Streckensperrung zwischen Neustadt(Aisch) und Bad Windsheim

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird die Strecke Neustadt (Aisch) Bahnhof - Bad Windsheim von Donnerstag, den 25. Oktober 2018, circa 8.40 Uhr bis Freitag, den 26. Oktober 2018, circa 18.30 Uhr gesperrt. Grund dafür seien nötige Instandhaltungsarbeiten.

Folgende Regionalbahn verkehrt am Donnerstag, den 25. Oktober 2018 als letzter Zug von Bad Windsheim nach Neustadt (Aisch) Bahnhof:

RB 58697 Bad Windsheim Abfahrt 08.00 Uhr - Neustadt (Aisch) Bahnhof Ankunft 08.21 Uhr

Zwischen Neustadt (Aisch) Bahnhof und Bad Windsheim wird ein Schienenersatzverkehr mit Bus eingerichtet.

Update vom 23.10.2018, 16.37 Uhr: Streckensperrung zwischen Breitengüßbach und Bad Staffelstein

Die Streckensperrung zwischen Breitengüßbach und Bad Staffelstein wurde laut Bahn aufgehoben. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Zugreisende sollten allerdings noch mit Folgeverzögerungen rechnen.

Update vom 23.10.2018, 15.06 Uhr: Streckensperrung zwischen Breitengüßbach und Bad Staffelstein

Wegen eines Polizeieinsatzes am Gleis sind derzeit keine Zugfahrten zwischen Breitengüßbach und Bad Staffelstein möglich. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

Aktuell arbeitet die Deutsche Bahn daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Update vom 20.10.2018: Streckensperrung zwischen Bamberg und Lichtenfels wieder aufgehoben

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Hallstadt war die Bahnstrecke zwischen Bamberg und Lichtenfels teilweise gesperrt. Die Züge aus Richtung Lichtenfels endeten bei Breitengüßbach vorzeitig, ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Bamberg und Breitengüßbach wurde zwischenzeitlich eingerichtet. Mittlerweile wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen, es kann aber weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Update 12.10.18: Verzögerungen zwischen Nürnberg und Würzburg

Aufgrund einer technischen Störung an einem Güterzug ist die Strecke zwischen Siegelsdorf und Hagenbüchach nur auf einem Gleis befahrbar. Zwischen Nürnberg und Würzburg kommt es deshalb zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Update 11.10.2018: Kein Zugverkehr zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und Oberkotzau

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, musste die Strecke zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und Oberkotzau am Donnerstagmorgen kurzzeitig gesperrt werden. Grund dafür war ein liegengebliebener Güterzug. Der Zugverkehr wurde mittlerweile (Stand 7.40 Uhr) wieder aufgenommen - es kommt aber noch zu erheblichen Folgeverzögerungen, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Update 26.09.2018, 19:58 Uhr: Störungen wurden behoben

Die technische Störung an einer Weiche wurde behoben und die Verkehrslage im Bereich Schnabelwaid hat sich normalisiert.

Update 26.09.2018, 18.15 Uhr: Weitere technische Störungen sorgen für Ausfälle im Zugverkehr

Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Stellwerk hat sich die Verkehrslage im Großraum Bamberg weitestgehend beruhigt. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

Weitere technische Störungen an einer Weiche gibt es derzeit im Bereich Schnabelwaid. Es kommt zu Beeinträchtigungen. Zuggäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten und Teilausfällen rechnen.

Update 26.09.2018, 16.30 Uhr: Technische Störungen wurden behoben

Die technische Störung an einer Oberleitung wurde behoben und der Streckenabschnitt zwischen Vach und Eltersdorf ist wieder komplett befahrbar. Die S-Bahnen der Linie S 1 nehmen den Zugverkehr somit wieder auf. Es kommt aber noch zu Folgeverzögerungen sowie vereinzelten Teilausfällen, meldet die Deutsche Bahn.

Update am 26.09.2018, 12.46 Uhr: Regionalexpresse halten auch an S-Bahn-Haltestellen zwischen Fürth und Erlangen

Der Streckenabschnitt Vach - Eltersdorf bleibt weiterhin auf einem Gleis gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Nürnberg verkehren bis Fürth Hbf und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Bamberg verkehren bis Erlangen und enden dort vorzeitig.

Beginnend mit den bereits kommunizierten Zügen RE 4785 und RE 4826 wird nun der gesamte Regionalexpress-Verkehr zwischen Nürnberg und Bamberg wieder aufgenommen. Soweit möglich halten die Züge zusätzlich für die S-Bahn zwischen Fürth und Erlangen. Dies wird jeweils Zugscharf über RIS kommuniziert.

Update am 26.09.2018, 12:08 Uhr: Gesamter Regionalexpress-Verkehr zwischen Nürnberg und Bamberg wieder aufgenommen

Beginnend mit den bereits kommunizierten Zügen RE 4785 und RE 4826 wird nun der gesamte Regionalexpress-Verkehr zwischen Nürnberg und Bamberg wieder aufgenommen. Soweit möglich halten die Züge zusätzlich für die S-Bahn zwischen Fürth und Erlangen. Dies wird jeweils Zugscharf über RIS kommuniziert.

Update am 26.09.2018, 11:15 Uhr: Erste Züge verkehren wieder auf Regelweg bis Zielbahnhof

Folgende Züge verkehren auf dem Regelweg bis Zielbahnhof:

RE 4785 Bamberg Abfahrt 11:38 Uhr - Erlangen Abfahrt 12:02 Uhr - Nürnberg Hbf Ankunft 12:19 Uhr

RE 4826 Nürnberg Hbf Abfahrt 11:38 Uhr - Bamberg Abfahrt 12:23 Uhr - Sonneberg Ankunft 13:54 Uhr // Würzburg Hbf Ankunft 13:20 Uhr

Update 26.09.2018, 10:35 Uhr: Fernzüge von Bamberg oder Erlangen nach Nürnberg verkehren wieder regelmäßig

In Fahrtrichtung Nürnberg verkehren die Züge des Fernverkehrs wieder auf dem Regelweg, die Züge sind für Regio-Reisende mit Zustieg in Bamberg oder Erlangen bis Nürnberg Hbf freigegeben. Eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich.

Update 26.09.2018, 08:50 Uhr: Streckensperrung zwischen Nürnberg und Bamberg

Der Streckenabschnitt zwischen Vach und Eltersdorf ist vorübergehend gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Nürnberg verkehren bis Fürth Hbf und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Bamberg verkehren bis Erlangen und enden dort vorzeitig. Die Regionalzüge aus Richtung Bamberg verkehren bis Erlangen und enden dort vorzeitig. Die Regionalzüge aus Richtung Nürnberg werden dort zurückgehalten.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis zwischen Erlangen und Fürth ist für Sie eingerichtet.

Update 20.09.2018, 10.25 Uhr: Bahnhof Erlangen wieder uneingeschränkt befahrbar

Der Bahnhof Erlangen ist wieder uneingeschränkt befahrbar, teilt die Bahn mit. Aufgrund einer Störung am Gleis in Bamberg kommt es allerdings weiterhin zu Verzögerungen im S-Bahn- und Regionalverkehr.

Update 20.09.2018, 09.44 Uhr: Bahnhof Erlangen nicht mehr gesperrt - weiterhin erhebliche Einschränkungen

Die Sperrung der Gleise 1 und 2 in Erlangen ist aufgehoben. Somit kann der Zugverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg wieder aufgenommen werden.

Aufgrund der eingeschränkten Befahrbarkeit kommt es allerdings weiterhin zu erheblichen Verzögerungen sowie Teilausfällen.

Zusätzlich ist ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Vach und Forchheim eingerichtet.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Update 20.09.2018, 09.11 Uhr: Bahnhof Erlangen gesperrt

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Erlangen gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg verkehren bis Vach und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Bamberg verkehren bis Forchheim und enden vorzeitig.

"Bisher war es leider nicht möglich, einen Schienenersatzverkehr einzurichten", berichtet die Bahn um 9.08 Uhr. "Daher empfehlen wir Ihnen, auf Züge über Bayreuth auszuweichen."

Update 17.09.2018, 21:00: Hersbruck - Nürnberg: Notarzteinsatz am Gleis - eingleisiger Betrieb

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis kommt nach wie vor auf der Strecke Hersbruck - Nürnberg zu Beeinträchtigungen. Der Streckenabschnitt Neunkirchen am Sand - Lauf (rechts Pegnitz) ist zur Zeit nur eingleisig befahrbar. Es kommt dadurch zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Neunkirchen am Sand ist eingerichtet.

Update 17.09.2018, 20:35: Hersbruck - Nürnberg: Notarzteinsatz am Gleis mit Streckensperrung und erheblichen Verzögerungen

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Neunkirchen am Sand und Lauf (rechts der Pegnitz) gesperrt. Wie die Bahn meldet, verkehren die Züge aus Richtung Bayreuth bis Hersbruck(rechts Pegnitz) bzw. Neunkirchen am Sand und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Neunkirchen am Sand ist eingerichtet. Es wird damit gerechnet, dass die Störung bis circa 21:30 Uhr dauert.

Update 10.09.2018, 21.35 Uhr: Ansbach - Crailsheim/Würzburg: Polizeieinsatz am Gleis

Wegen eines Polizeieinsatzes am Gleis sind die Streckenabschnitte zwischen Ansbach und Oberdachstetten sowie zwischen Ansbach und Leutershausen Wiedersbach gesperrt.

Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen aktuell noch nicht vor, teilte DB Regio am Monatgabend mit. Aktuell werde daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

2. Update zur Streckensperrung Nürnberg - Bamberg

Die Sperrung wurde gegen 14 Uhr aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Vach und Fürth Hauptbahnhof wieder aufgenommen. Auf der Strecke Nürnberg - Bamberg kann es aber noch zu Folgeverzögerungen oder kurzfristigen Teilausfällen kommen, teilte DB Regio mit.

Update zur Streckensperrung Nürnberg - Bamberg

Wie DB Regio mitteilt, bleibt die Strecke zwischen Vach und Fürth wegen des Notarzteinsatzes weiterhin gesperrt. Zwischenzeitlich konnte aber ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Fürth Hauptbahnhof und Vach eingerichtet werden.

Update 01.09.2018: Nürnberg - Bamberg: Notarzteinsatz am Gleis

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen Vach und Fürth Hauptbahnhof derzeit gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S1 aus Richtung Bamberg verkehren bis Vach und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg verkehren bis Fürth Hauptbahnhof und enden vorzeitig, teilt DB Regio am Samstagvormittag mit.

Die Regionalzüge aus Richtung Bamberg verkehren bis Erlangen und und enden dort vorzeitig. Fahrgäste aus Richtung Nürnberg nutzen bitte die S-Bahnen der Linie S 1 nach Fürth Hauptbahnhof und steigen dort in den Schienenersatzverkehr um.

Aktuell werde daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Update 29.08.2018 15.30 Uhr: Störung behoben

Die technische Störung wurde behoben, laut DB normalisiert sich die Verkehrslage.

Update 29.08.2018 14.30 Uhr: Technische Störung zwischen Nürnberg und Bayreuth

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es am Mittwoch zwischen Nürnberg Ost und Rückersdorf zu Beeinträchtigungen wegen einer technischen Störung. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Update zur Störung vom 27. August 2018. 08:40 Uhr: Störung besteht weiterhin

Die Störung an der Strecke besteht weiterhin, teilt die DB Regio Bayern mit. "Zwischen Fürth / Siegelsdorf und Neustadt (Aisch) ist mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten zu rechnen."

Bahn-Störung vom 27. August 2018, 07:13 Uhr: Beeinträchtigungen auf der Strecke Nürnberg - Würzburg

Auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg kommt es aktuell zu Beeinträchtigungen, wie die DB Regio Bayern mitteilt (Stand: 27. August 2018. 7:38 Uhr). "Aufgrund einer Störung an der Strecke kommt es zwischen Siegelsdorf und Neustadt (Aisch) zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen."

Zu Art und Schwere der Störung machte die DB Regio keine Angaben. Reisende sollten sich auf der Strecke Nürnberg - Würzburg auf Verspätungen einstellen.

Wir halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen bietet die Bahn in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris. Für Informationen zur aktuellen Betriebslage empfehlen wir Ihnen die entsprechende Service-Seite der Deutschen Bahn.