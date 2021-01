Unfall durch Fremdverschulden - was nun?

Statistisch gesehen passiert in Deutschland alle zwölf Sekunden ein Autounfall. Meistens handelt es sich nur um Blechschäden, der Ärger ist aber dennoch groß, insbesondere, wenn man den Unfall nicht selbst verschuldet hat. Eine Menge Ärger kann man sich allerdings mit dem richtigen Verhalten und einem kühlen Kopf am Ort des Unfallgeschehens erspa ren.

Unmittelbar nach dem Crash

Als erstes heißt es: Unfallstelle sichern, Warnblinker einschalten und dann das Warndreieck aufstellen - in einem Abstand von 50 bis 100 Metern, auf Autobahnen im Abstand von 200 Metern. Die Warnweste sollte man bereits im Auto anziehen, damit man auf viel befahrenen Straßen und bei schlechter Sicht besser gesehen wird. Als nächstes sollte man die Fahrbahn rasch verlassen und sich an einen sicheren Ort begeben. Ist jemand verletzt worden oder besteht der Verdacht, sollte man umgehend den Rettungsdienst informieren und Erste Hilfe leisten. Wurden Menschen verletzt, sollte auch die Polizei informiert werden.

Bei Dunkelheit müssen die Fahrzeuge grundsätzlich beleuchtet sein. Empfehlenswert ist zusätzlich eine gelbe Rundumleuchte oder Blinkleuchte auf dem Fahrzeugdach.

Beweise sichern, Zeugen suchen

Anschließend ist es ratsam, Personalien und Versicherungsdaten der Unfallbeteiligten aufzunehmen und Beweise zu sammeln. Dazu gehören Fotos von der Unfallstelle und den Schäden an den Autos, gerne auch Detailfotos. DEKRA empfiehlt außerdem, eine Unfallskizze anzufertigen. "Schauen Sie sich nach Zeugen um, nehmen Sie deren Personalien auf", rät der ADAC.

Die Polizei hält alle Unfall-Fakten in einem Protokoll fest. Bleiben die Kontrahenten unter sich, füllt man am besten einen europäischen Unfallbericht aus. Der sollte griffbereit im Handschuhfach liegen. Wer alle Fragen nach Personalien, Versicherung und Unfallhergang beantwortet sowie ein Foto vom Unfallgeschehen macht, hat eine solide Basis für die Schadenregulierung gelegt. Gibt es Zeugen, werden natürlich deren Personalien notiert.

Ist an der Unfallstelle alles geklärt, muss diese geräumt werden. Falls das Auto des Geschädigten abgeschleppt werden muss, darf er sich grundsätzlich eine Werkstatt aussuchen. Was nicht bezahlt wird: den Wagen von beispielsweise Stuttgart nach München bringen zu lassen. "Die gegnerische Versicherung muss in einem solchen Fall nur das Abschleppen in die nächstgelegene Fachwerkstatt bezahlen. Außer es gibt gute Gründe für eine weiter entfernte, wie etwa eine laufende Garantie", schreibt der ADAC.

Welche Versicherung ist zuständig?

Stehen die Fakten fest, ist der Unfallverursacher in der Plicht. Er muss seiner Versicherung den Schaden zeitnah melden. Und selbst wenn die Haftung klar zu sein scheint, sollte der Geschädigte das Gespräch mit der gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung suchen.

Ist ein Gutachten nötig?

Ein Kfz-Gutachten benötigt man in jedem Fall, wenn das Fahrzeug nach einem Unfall durch Fremdverschulden Schäden aufweist. Die gegnerische Versicherung verlangt für die Schadenregulierung einen Nachweis über die Kosten für die Schäden. Die Kosten für ein Kfz-Gutachten ergeben sich aus der Schadenshöhe. Je größer der Schaden, desto umfangreicher und teurer ist das Gutachten. Die Kosten für das Gutachten muss in der Regel die gegnerische Versicherung tragen.

Besteht Anspruch auf einen Mietwagen?

Wer unverschuldet in einen Unfall gerät und das Auto daraufhin nicht zu gebrauchen ist, hat während der Reparatur Anspruch auf einen Mietwagen. Allerdings sollten Autofahrer bei der Wahl des Wagens einiges beachten, denn sonst droht Ärger mit der Versicherung des Unfallverursachers. Versicherungen verlangen häufig Belege für die genaue Dauer der Reparatur und die Standzeit des Unfallwagens bei der Werkstatt. Der Zeitraum, in dem das Fahrzeug nicht zur Verfügung stand, muss präzise nachgewiesen werden. Am besten gelingt dies anhand von Reparaturrechnungen. Nur das Gutachten des Sachverständigen zur Abrechnung reicht in der Regel nicht. Der Wagen muss nachweislich nicht benutzbar gewesen sein.

Zudem muss man beachten, dass es eine Geringfügigkeitsgrenze von 30 Kilometern täglich gibt. Fährt man weniger, geht die Versicherung davon aus, dass ein Ersatzwagen bei einem Unfall nicht zwingend notwendig ist. Der Anspruch auf Erstattung der Kosten für den Leihwagen entfällt unter Umständen.

Es ist nicht zulässig, einen Mietwagen nach dem Unfall zu buchen, der weitaus teurer ist als das eigene Fahrzeug. Wird dagegen verstoßen, können Versicherungen bis zu 15 Prozent der Ersatzforderung einbehalten.

Schmerzensgeld - ein komplexes Thema

Zieht man sich beim nicht selbst verschuldeten Unfall Verletzungen zu, sollte man diese vom Arzt dokumentieren lassen. Das ist unerlässlich, wenn man Schmerzensgeld fordern möchte. Der ADAC rät zudem davon ab, Abfindungserklärungen der gegnerischen Versicherung zu unterzeichnen, ohne vorher den eigenen Anwalt befragt zu haben.

Schmerzensgeldtabelle

Während Blechschäden meist leichter zu bestimmen sind, ist die Berechnung des Schmerzensgeldes in vielen Fällen weitaus komplexer. Bei der Berechnung werden regelmäßig sogenannte Schmerzensgeldtabellen herangezogen, in denen verschiedene Urteile zu Schmerzensgeldern enthalten sind. Da die Berechnung im Einzelfall von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, ist anwaltliche Beratung empfeh lenswert.

Lohnausfall bei einem Unfall

Grundsätzlich kann bei einem Verkehrsunfall ein Anspruch auf eine Entschädigung vom Verdienstausfall entstehen. Da bei abhängig Beschäftigten allerdings Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet sind, sechs Wochen lang den Lohn fortzuzahlen, beginnt dieser Anspruch auch erst nach diesem Zeitraum. Als Berechnungsgrundlage dienen die Einkommensnachweise aus dem Jahr vor dem Unfall. Dadurch können Sonderzahlungen wie Boni, Urlaubs- und Weih nachtsgeld berücksichtigt wer den.

Die Höhe vom Verdienstausfall nach einem Unfall bei Selbstständigen zu berechnen, ist weitaus schwieriger als bei Angestellten. Hierbei gilt aber, dass die reine Arbeitsunfähigkeit noch kein Recht auf Entschädigung gemäß BGB begründet. Ein Anspruch entsteht erst, wenn tatsächlich ein Vermögensschaden eingetreten ist. Die Minderung des Gewinns bzw. die Kosten für eine eingestellte Ersatzkraft müssen wie jeder andere Schaden durch die gegnerische Versicherung übernommen werden. Wichtig ist es aber, entsprechende Nachweise vorlegen zu können. Jürgen Scheibe