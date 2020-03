Berlin vor 59 Minuten

Coronavirus und Auto

TÜV, Werkstatt, Auto waschen in Corona-Zeiten: Das müssen Autofahrer jetzt beachten

Die Frist für die Erneuerung der TÜV-Plakette wurde ausgeweitet: So sollen Autofahrer in Zeiten der Corona-Krise entlastet werden. Was Fahrzeugbesitzer sonst noch alles beachten müssen, beantworten wir im Artikel.