Tipps bei Rost am Auto: Wo er auftritt, woran das liegt und was du dagegen tun kannst

Wie entsteht Rost am Auto?

Rost am Auto? Die problematischen Fahrzeugteile

Wie sich das Auto vor Rost schützen lässt

Rost am Auto war in den vergangenen Jahrzehnten, Dank der Maßnahmen von Autoherstellern, wie der Vollverzinkung von Karosserien, Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung, Radhaus-Schalen aus Kunststoff und Abdichten von Nähten mit Kleb- oder Dichtstoffen, so gut wie kein Thema mehr. Dennoch kommt es vor, dass dein Auto anfängt zu rosten. Was kannst du dagegen am besten tun?

Wie entsteht Rost?

Rost ist ein wasserhaltiges Eisenoxid. Bei Autos entsteht er, wenn das Metall mit Sauerstoff und Wasser in Verbindung kommt. Häufiger Grund dafür ist eine hohe Luftfeuchte. In Regionen, in denen ein trockenes Klima vorherrscht, sind Autos weniger von diesem Problem betroffen. Aber in Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit korrodieren die Fahrzeuge schneller. Weil Wasser und Sauerstoff mit dem Metall reagieren, kommt es zu einem fortschreitenden Prozess der Verrostung. Das Material wird dann poröser. Das Metall bricht auf und zersetzt sich im Laufe der Zeit vollständig.

In der Vergangenheit hielt sich Rost, dank der Vollverzinkung seitens der Autoindustrie, in Grenzen. Aber viele Hersteller sparen jüngst an Rostschutz und sind zur Teilverzinkung übergangenen. So ist die rostbedingte Korrosion bei einigen Fahrzeugen abermals ein Problem geworden.

Diese Einsparung wird letztlich für die betroffenen Autofahrer teuer. Sie wirkt sich sowohl auf den Restwert, als auch auf die Sicherheit der Autos aus. Gefährlich wird es besonders, wenn tragende Strukturen durch Rost geschädigt werden.

Die problematischen Fahrzeugteile

Häufig von Rost oder Korrosion betroffen sind, je nach Alter des Autos: Schweller, Achskörper, Kotflügel oder Bremsleitungen. Autobesitzer sollten diese Bereiche besonders gut im Blick behalten.

Schwachstellen genau zu prüfen, ist auch für Käufer von gebrauchten Fahrzeugen ratsam. Weitere Fahrzeugteile, die für Rost anfällig sind: Schrauben, Scharniere, Achsen und die Motorhaube. Hier kann ein gründlicher Check nicht schaden.

Rost- und Korrosionsprobleme häufigen sich, je älter das Auto wird. Erschwerend kommt hinzu, dass seitens der Hersteller eine Garantie gegen Durchrostung oft nur für fünf bis sieben Jahre gegeben wird. Das ist für viele betroffene Fahrzeughalter ärgerlich.

Wie sich das Auto vor Rost schützen lässt