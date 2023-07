Schwankende Spritpreise: So sparst du beim Tanken Geld

Was die beste Zeit zum Tanken ist

Wer viel mit dem Auto fährt, muss regelmäßig zur Tankstelle. Eine volle Tankladung ist ziemlich teuer - doch mit den richtigen Tricks lässt sich jedoch einiges an Geld sparen.

Tipp 1: Den richtigen Zeitpunkt fürs Tanken wählen

Die Preise für Benzin und Diesel an einer Tankstelle ändern sich mehrmals täglich. Zu bestimmten Uhrzeiten ist der Spritpreis also besonders hoch. In einer Studie fand der ADAC heraus, dass Sprit vor allem in den frühen Morgenstunden teuer ist: Kurz nach 7 Uhr morgens liegen die Preise auf dem höchsten Niveau des Tages.

Im weiteren Tagesverlauf kommt es immer wieder zu Preisschwankungen. Wer Geld sparen möchte, sollte möglichst erst abends tanken gehen: "Am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise zwischen 21 und 22 Uhr", erklärt der ADAC. Auch zwischen 18 Uhr und 19 Uhr sind die Preise verhältnismäßig niedrig.

Für Benzin liegt die durchschnittliche Preisdifferenz zwischen dem günstigsten Zeitpunkt und dem teuersten Zeitpunkt bei acht Cent pro Liter. Diesel kostet zum teuersten Zeitpunkt im Durchschnitt sogar 9 Cent pro Liter mehr. Bei einer vollen Tankfüllung lassen sich potenziell also mehrere Euro sparen.

Tipp 2: Nicht an der Autobahn tanken

Bei einer langen Fahrt auf der Autobahn kommt es oft vor, dass kaum noch Sprit im Fahrzeug ist. Wer dann an einer Autobahntankstelle anhält, spart zwar Zeit - aber keineswegs Geld. Bei einer Stichprobe des ADAC stellte sich heraus, dass Sprit an Autobahntankstellen extrem kostspielig ist. Ein Liter Diesel kostet durchschnittlich 36 Cent mehr, ein Liter Benzin (Super E10) sogar 42 Cent mehr. Eine Beispielrechnung verdeutlicht die drastischen Unterschiede.

Super E10 (50 l) Diesel (50 l) Autobahntankstelle 108,02 Euro 102,77 Euro Tankstelle abseits der Autobahn 87,15 Euro 84,80 Euro Mehrkosten 20,87 Euro 17,97 Euro

Die berechneten Preise beziehen sich dabei auf den Erhebungszeitraum Mitte/Ende März 2023. Seitdem haben sich die Unterschiede offenbar wieder etwas verringert, die Abweichung sei aber auch "weiterhin erheblich".

Daher lohnt es sich, zum Volltanken lieber kurz von der Autobahn abzufahren. Das kostet zwar mehr Zeit, dafür aber deutlich weniger Geld.

Tipp 3: Tank-Apps nutzen - Preise vergleichen und Rabatte sichern

Hilfreich ist es zudem, die Preise an verschiedenen Tankstellen in der Nähe miteinander zu vergleichen. An welcher Zapfsäule ist Sprit im Moment am günstigsten? Um das schnell und einfach herauszufinden, eignet sich die Nutzung diverser Tank-Apps.

Diese geben einen schnellen Überblick über sämtliche Tankstellen in der Region und zeigen den aktuellen Literpreis für die Kraftstoffe an. Besonders praktisch: Einige Apps funktionieren sogar grenzüberschreitend und zeigen an, ob das Tanken im Ausland günstiger ist. Diese Funktion ist nützlich für jeden, der in den Urlaub fährt - oder einfach nahe der Grenze wohnt.

Mithilfe von Apps lassen sich auch exklusive Tank-Rabatte nutzen. Im vergangenen Jahr veranstaltete Lidl eine einmalige Tank-Aktion - an der Tankstelle mussten Kund*innen dann nur die entsprechende App vorzeigen und sparten damit an ausgewählten Tankstellen etwas Geld.

Tipp 4: E10 tanken

Dieser Tipp gilt nur für Autos, die E10-verträglich sind. Der Kraftstoff ist im Normalfall um einige Cent günstiger als das Benzin E5: "Der Preisunterschied zwischen E5 und E10 ist an den meisten Tankstellen auf mehr als fünf Cent pro Liter angewachsen", berichtete der Norddeutsche Rundfunk (NDR) im vergangenen Jahr.

