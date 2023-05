Sonnenblende im Auto: Diese Funktion sollten Autofahrer kennen

Geheimer Auto-Trick : Kennst du diese Funktion?

Sie schützt vor der Sonne und hat meist einen Spiegel integriert: Die Sonnenblende im Auto erfüllt viele nützliche Funktionen. Je nach Sonneneinstrahlung lässt sie sich ganz einfach in verschiedene Richtungen und Winkel verstellen und positionieren. So weit, so bekannt. Doch es gibt noch einen weiteren, deutlich unbekannteren Trick.

Geheimer Sonnenblenden-Trick im Auto: So funktioniert er

Scheint die Sonne beispielsweise von schräg hinten ins Auto, bringt die Sonnenblende normalerweise recht wenig. Doch es gibt einen Trick: Bei manchen Fahrzeugen lässt sich die Blende ausklappen und zur Seite hin ein wenig nach hinten verschieben - und liefert somit weiterhin perfekten Schutz vor störenden Sonnenstrahlen.

In den sozialen Netzwerken gehen Clips zu diesem "Lifehack" schon seit einiger Zeit viral - insbesondere auf TikTok. Dort lud Influencer "aboutmalte" bereits im vergangenen Jahr ein Video hoch, in welchem er den Trick mit der Sonnenblende erklärt und vorführt. Das Video sammelte bis heute fast 200.000 Aufrufe und mehr als 1600 Kommentare (Stand vom 15. Mai 2023).

Dennoch ist der Trick vielen Autofahrern nach wie vor nicht bekannt - und zwar aus einem einfachen Grund. Die Sonnenblende lässt sich nämlich keineswegs bei jedem Fahrzeug verstellen, vor allem bei älteren Modellen ist diese Funktion nicht integriert. Bei neueren Autos wie dem Tesla "Modell 3" oder dem "Transit Connect" von Ford klappt der Trick hingegen schon. Dort lässt sich die Sonnenblende ganz einfach in die gewünschte Position verschieben.

Funktioniert der Trick auch in deinem Auto?

Wer testen möchte, ob die Funktion an seinem Auto funktioniert, sollte vorsichtig vorgehen: "Heftiges Zerren und Reißen hilft nicht und könnte schlimmstenfalls sogar dazu führen, dass Mann oder Frau plötzlich die ganze Blende in der Hand hält", schreibt Autobild.de.

