Siemens steigt bei Daimler-Truck ein - als neuer Partner nach Trennung von Mercedes

Nachdem die Verantwortlichen bei Daimler-Truck vor wenigen Wochen ihre Ziele für das Jahr 2023 offen kommuniziert hatten, wie inRLP.de berichtet hat, freut man sich über einen neuen Partner für die Zukunft. Mit Siemens hat man viel vor.

Erst 2021 hatte Ola Källenius den Auto- und Lastwagenbauer Daimler komplett umgebaut. Der Vorstandsvorsitzende von Daimler und Mercedes-Benz hatte damals aus dem Konzern, der unter dem Daimler-Dach bislang die Sparten Mercedes-Benz (Cars & Vans), Daimler Truck und Daimler Mobility vereinigte, zwei komplett getrennte Firmen gemacht.

Siemens wird neuer Partner für Daimler-Truck

In dieser Wandlung sieht man nun bei Daimler-Truck eine große Chance. Mit Siemens sollen Standorte des Unternehmens, wie etwa das weltweit größte Lastwagen-Montagewerk in Wörth in Rheinland-Pfalz, für weitere Entwicklungen gestärkt werden.

Das Technologieunternehmen mit seinem größten Standort in Erlangen, Mittelfranken, hat die Verantwortlichen überzeugt. Gegenüber inRLP.de hat sich das Unternehmen zu den weiteren Gründen für die Kooperation geäußert.