Hagelschädenreparatur Auto Meyer Ochsenfurt

Die Wetterkapriolen begleiten uns durch dieses Jahr: Immer wieder gibt es heftige Gewitter mit starken Regen - und häufig prasseln sogar dicke Hagelkörner vom Himmel. Gerade die können für Autobesitzer unschöne Folgen haben: Sie hinterlassen Dellen in Motorhaube und Dach. Hilfe bekommt man in diesem Fall vor der Haustür: Die Firma Auto Meyer in Ochsenfurt repariert in Kooperation mit dem Hagelschaden-Centrum Douteil Fahrzeuge aller Fabrikate.



Sanfte Instandsetzung

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Instandsetzung von Hagelschäden. Durch die sanfte Instandsetzung ist es nicht mehr nötig das Fahrzeug zu lackieren. Früher mussten die Dellen ausgedrückt, abgeschliffen und großflächig lackiert werden.

Diese Arbeitsvorgänge waren mit viel Zeitaufwand verbunden und sehr kostenintensiv.



Kein Wertverlust

Heute funktioniert das anders: Mit eigens dafür entwickeltem Spezialwerkzeug und geschultem Fachpersonal werden die Dellen behutsam herausgedrückt oder gezogen. Das Alu- oder Stahlblech wird in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeformt. Somit bleibt die Fahrzeuglackierung erhalten und das Fahrzeug verliert nicht an Wert. Durch die spezielle Lichtkontrolltechnik wird keine Beschädigung übersehen. Der Vorteil bei dieser Technik liegt auf der Hand: Da der Originallack erhalten bleibt, treten keine Farbunterschiede auf.

Wer Fragen zum Hagelreparaturservice hat, dem hilft das Serviceteam von Auto Meyer gerne weiter. red