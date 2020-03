Service für ein langes Auto-Leben

Service, Inspektion und Wartung sind drei Begriffe für eine Maßnahme. Die Werkstatt checkt dabei das funktionale Innenleben des Autos mit den wichtigsten Bauteilen und Betriebsmitteln turnusmäßig - und tauscht schwächelnde Teile und Flüssigkeiten gegebenenfalls aus.

Die kleine Inspektion beinhaltet normalerweise eine Grundprüfung der Betriebsstoffe Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlwasser. Unter Umständen erfolgen auch ein Ölwechsel, eine Kontrolle des Luftfilters und der Reifen. Die große Variante wiederum überprüft alle wichtigen Bestandteile des Autos auf ihre Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit. Dazu gehören unter anderem die Wartung der Bremsanlage mit Bremsschläuchen, Überprüfung des Motors samt aller wichtigen Komponenten wie Zahnriemen, Zündkerzen, Lichtmaschine als auch des Lenkgetriebes und der Elektronik. Je nach Hersteller umfassen die Checklisten für eine große Maßnahme zwischen dreißig und vierzig Punkte. Und: Normalerweise ist jede zweite Inspektion eine große.

Welche Intervalle?

Ein wartungsfreies Auto gibt es nicht, sagen Experten. Und dass die individuelle Abnutzung primär von den Betriebsbedingungen abhängt. Weil es aber Regularien geben muss, orientieren sich die Fahrzeughersteller mit ihren Wartungsvorgaben wiederum an normalen, also durchschnittlichen Bedingungen. Feste Wartungsintervalle können für Fahrzeuge mit geringem Fahraufwand und schonender Fahrweise sinnvoll sein, während flexible Abstände bei Vielfahrern und extremen Einsatzbedingungen besser sind. Werkstätten unterscheiden gern nach Kilometerintervallen und Zeitintervallen: Das bedeutet, dass ein Fahrzeug immer nach dem Fahren einer bestimmten Anzahl an Kilometern oder nach dem Verstreichen einer bestimmten Frist zur Kontrolle in die Werkstatt muss. Argument für Letzteres ist, dass viele Teile auch dann verschleißen, wenn das Auto steht. Detaillierte Intervalle werden von den Fahrzeugherstellern inzwischen individuell für jede Marke, Modell und Motorisierung vorgegeben.

Warum Werkstatt?

Beim Service wird daran gearbeitet, nachhaltigen Schäden vorzubeugen und die Lebensdauer des Autos zu erhöhen. Wartung ist nach dieser Definition akribische Kontrolle und Pflege zum Erhalt des Fahrzeugs - und dessen Wert. Und soll damit gleichzeitig der Sicherheit des Fahrers dienen, für Fahrkomfort sorgen und die notwendige Flexibilität schaffen, das Auto wahlweise lange zu fahren oder aber gut zu verkaufen. Angepeilt ist dabei eher nachhaltig Geld zu sparen - indem Kosten regelmäßig verteilt und große Reparatur-Investitionen vermieden werden.

Annette Gropp