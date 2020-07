Schritt für Schritt zu neuem Glanz

Moderne Waschstraßen machen Autobesitzern die Karosseriepflege leicht. Ein Blick ins Fahrzeuginnere offenbart jedoch oftmals: Schokoladenflecken auf den Sitzen, Krümel in den Ledernähten oder klebriger Blütenstaub auf dem Armaturenbrett. Wer sein Fahrzeug lange erhalten möchte, widmet sich in regelmäßigen Abständen der Autopflege. Das gilt sowohl dann, wenn es sich um eine regelmäßige Reinigung handeln soll als auch für den bevorstehenden Verkauf eines Fahrzeugs und eine Beseitigung optischer Mängel.

Professionelle Autopflege

Warum Autopflege in die Hände eines professionellen Betriebs geben? Hierfür gibt es mehrere Gründe. Da ist zunächst einmal der Zeitvorteil. Das Fachpersonal weiß genau, wie man ein Auto in neuem Glanz erstrahlen lässt, hinzu kommt Routine und das Know-how aus vielen Jahren Arbeitserfahrung. Entsprechend spart man eine Menge Zeit gegenüber dem aufwändigen Putzen in Eigenregie.

Des Weiteren arbeiten Autowerkstätten und Autohäuser mit professionellem Equipment. Das beginnt bei den unterschiedlichen Tüchern und reicht bis hin zu speziellen Pflegeprodukten. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl Lack als auch die Flächen im Innenraum geschont werden. Das schließt übrigens auch den Umweltaspekt mit ein: Es kommen ausschließlich Reinigungsmittel zum Einsatz, die auch in diesem Bereich höchsten Ansprüchen genügen.

Kleinere Reparaturen

Die Autoreinigung schließt immer auch kleinere Reparaturen und Korrekturen mit ein. Bereits ab einem günstigen Preis kann sich das Fachpersonal um Kunststoffreparaturen im Innenraum des Fahrzeugs kümmern. Dabei werden leichte als auch tiefe Kratzer beseitigt, oder sogar Löcher kaschiert.

Ein weiterer Aspekt der Autopflege im Innenraum betrifft Schäden an Stoff oder Leder. Risse oder kleinere Brandlöcher zählen ebenso zu den klassischen Gebrauchsspuren wie Beschädigungen am Gewebe. Auch der Außenbereich wird dabei nicht vernachlässigt. Hier werden bei vielen Dienstleistungen im Rahmen von Smart-Repair übernommen. Leichte Kratzer oder Dellen bis zu einem Durchmesser von 70 Millimeter lassen sich ohne Spuren reparieren.