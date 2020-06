München vor 34 Minuten

Neuwagen

PS-Boom trotz Corona-Krise: So PS-stark sind die Autos der Deutschen

Auch in Krisenzeiten stehen die Deutschen auf schnelle Autos: Die durchschnittliche Motorleistung von Neuwagen ist auch in diesem Jahr wieder gestiegen. Ein Branchenexperte erklärt, wieso wir wahrscheinlich auch in Zukunft auf PS-starke Autos setzen werden.