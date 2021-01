Professionelle Lösung bei kleinen Schäden

Nach einem Autounfall ist man verständlicherweise froh, wenn das Auto noch fahrtüchtig ist und sich die Reparaturkosten in einem überschaubaren Rahmen halten. Ein günstiger Weg ist das sogenannte Smart Repair - Reparaturmethoden, die zur Beseitigung von Kleinschäden an Kraftfahrzeugen zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich beispielsweise um lackschonende Ausbeultechniken oder punktuelle Reparaturlackierungen für Glas, Polster, Leder oder Kunststoffe zu günstigen Preisen und mit kurzen Reparaturzeiten, die einen teuren Austausch ganzer Teile überflüssig machen und das Fahrzeug aufwerten.

Was kann Smart Repair - wo liegen die Grenzen?

Am bekanntesten ist der Begriff Smart Repair sicherlich in Bezug auf Steinschlagschäden an Windschutzscheiben. Eine neue Windschutzscheibe mit Einbau kostet - je nach Ausführung - zwischen 400 und 1000 Euro. Die Beseitigung eines einfachen, maximal fünf Millimeter großen Steinschlagschadens mittels Smart Repair kostet etwa 50 Euro, allerdings müssen dafür einige Bedingungen erfüllt sein. Der Schaden muss sich außerhalb des Fahrersichtfelds, wenigstens zehn Zentimeter vom Rand entfernt und nur an der Scheibenaußenseite befinden. Zwischenfolie und Innenscheibe dürfen nicht beschädigt sein und es dürfen kein Schmutz oder Wasser in die Scheibe eingedrungen sein. Die Schadstelle wird gereinigt und mit einer Vakuumpumpe Luft aus der Einschlagstelle entfernt. Anschließend wird Harzkleber eingepresst und mit UV-Licht ausgehärtet. Der überschüssige Klebstoff wird entfernt und der Reparaturbereich gereinigt und poliert.

Die Scheibe hat danach wieder fast ihre ursprüngliche Festigkeit. Bei sachgerechter Arbeit ist die Schadenstelle kaum mehr zu erkennen. Viele Anbieter dieser Reparaturmethode geben sogar bis zu drei Jahre Garantie. Aber Vorsicht: Der Gesetzgeber schreibt detailliert vor, welche Schäden an der Windschutzscheibe punktuell repariert werden dürfen und wann ein Austausch vorgenommen werden muss.

Spot-Repair für kleinere Lackschäden

Bei kleineren Beschädigungen ist eine Spot-Lackierung eine punktuelle, schnelle und kostengünstige Alternative zum Lackieren von ganzen Bauteilen. Häufig werden diese Leistungen außerhalb der klassischen Lackierbetriebe durchgeführt; beispielsweise in freien Reparaturbetrieben und in der Autoaufbereitung bzw. Autopflege.

Beim Spot-Repair kommen sehr kleine Lackierpistolen oder spezielle Spraydosen zum Einsatz. Die Farben und Lacke werden in geringen Mengen vor Ort angemischt und direkt am Fahrzeug nuanciert bzw. angepasst. Kratzer und Unebenheiten werden zunächst gespaltet, grundiert und dann mit der pigmentierten Farbe dünn bestrichen. Abschließend sorgt ein Klarlack für Versiegelung und Glanz.

Spot-Repair lohnt sich in der Regel nur bei kleineren Flächen außerhalb des direkten Sichtbereichs. Das Reparaturverfahren kommt etwa bei allen auf Augenhöhe befindlichen Schäden an seine Grenzen. Besonders bei liegenden Flächen - etwa Dächer und Hauben - ist Spot-Repair schwierig. Allgemein unkritisch sind untere Bereiche der Kotflügel oder der Stoßfänger.

Risiken geht man dabei nicht ein. Sollte man mit dem Ergebnis unzufrieden sein, besteht immer noch die Möglichkeit, das gesamte Fahrzeugteil lackieren zu lassen.

Auch Kunststoffteile lassen sich retten

Viele Teile moderner Karosserien bestehen aus Kunststoff; etwa Stoßfänger und Kühlerverkleidungen. Obwohl diese Teile sehr elastisch sind, kann es bei stärkeren Anstößen zu Rissen kommen. Ersatzteile sind oft teuer und müssen kostspielig lackiert werden, doch auch hier gibt es "smarte" Wege.

Die Risse müssen zunächst mit einem speziellen Metallnetz mechanisch überbrückt werden, damit das Bauteil seine Eigenstabilität wieder erhält. Das Metallnetz bzw. Drahtgewebe wird in das Material des Bauteils eingeschmolzen. Dann kann der Riss auf der Vorderseite mittels spezieller thermoplastischer Kunststoffe verschlossen werden. Etwaige Unebenheiten lassen sich mittels Spachtelmasse vor der Lackierung verschließen.

An ihre Grenzen stößt diese Methode allerdings im Bezug auf die mechanische Widerstandsfähigkeit, besonders bei den Stoßfängern. Die üblicherweise verwendeten Kunststoffe (etwa Polypropylen) sind nicht oder nur unzureichend kleb- oder schweißbar. Zudem besteht bei längeren Rissen die Gefahr mangelhafter Strukturfestigkeit des Bauteils.

Kleine Dellen im Blech

Unschöne Dellen im Karosserieblech werden meist mit Spachtelmasse und einer anschließenden Komplettlackierung behoben. Damit ist der Schaden zwar äußerlich beseitigt, aber so eine Reparatur ist zumeist sichtbar, was bei einem Autoverkauf nachteilig sein kann. Diese Probleme sind bei einer fachgerechten lackschonenden Dellenbeseitigung nicht zu erwarten - der Schaden wird mittels Rückverformung behoben: An der geeigneten Stelle muss die richtige Kraft auf die Delle einwirken. Die Größe der Dellen ist dabei un erheblich.

Der Vorteil bei der Rückverformung liegt in der Ersparnis von Spachtel- und Lackierarbeiten. Unbedingte Voraussetzung ist deshalb eine unbeschädigte Lackoberfläche der verdellten Bereiche. Auch muss der Lack noch eine einwandfreie Bindung zur Blechoberfläche besitzen. Ist dies nicht der Fall, muss eben doch der Lackierer mit Spachtel und Farbe den Restschaden beseitigen. Jürgen Scheibe