Preise für Autoreifen steigen: Pünktlich zur Sommerreifen-Saison - wie kann man Geld sparen?

Autoreifen werden teurer : Hersteller erhöhen Preise

: Hersteller erhöhen Preise Preise für Sommerreifen deutlich höher als vor einem Jahr

als vor einem Jahr Gewinnmarge für Hersteller schrumpft

Gibt es eine Möglichkeit trotzdem Geld zu sparen?

Der April steht vor der Tür und die Temperaturen sind deutlich gestiegen. Das bedeutet auch, dass es schon bald an der Zeit ist, von Winter- auf Sommerreifen umzusteigen. Laut Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk haben die Deutschen 2021 wieder deutlich mehr Reifen gekauft, als im ersten Pandemie-Jahr. 2021 seien 48,4 Millionen Reifen im sogenannten Ersatzgeschäft verkauft worden und damit rund eine Million mehr als 2020, so der Verband. Für alle, die dieses Jahr neue Sommerreifen brauchen, gibt es schlechte Nachrichten: Die Preise steigen zum 1. April deutlich an.

Sommerreifen teuer wie lange nicht: Grund sind Rohstoff- und Energiepreise

Wie das Vergleichsportal Check24 meldet, sind die Preise für Autoreifen in den letzten zwölf Monaten um rund zehn Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Zwischen März 2020 und März 2021 stiegen die Reifenpreise nur um 0,8 Prozent. Für die Untersuchung wurden die Preise für die 100 beliebtesten Autoreifen verglichen.

Grund für den Preisanstieg: gestiegene Rohstoff- und Transportkosten sowie die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise. Besserung scheint hier erstmal nicht in Sicht zu sein. Neben Sprit und vielen Alltagsprodukten, sind nun also auch die Kosten für Reifen in die Höhe geschnellt

Gibt es eine Möglichkeit trotzdem beim Kauf Geld zu sparen?

Alles wird teurer: Kann man etwas gegen den Preisanstieg tun?

Viele namhafte Reifenhersteller haben günstigere Zweitmarken, die weniger bekannt sind. Diese Reifen erweisen sich in Tests immer häufiger als sehr gute Alternative. Wer also auf einen großen Namen auf seinen Reifen verzichtet, kann so zumindest ein bisschen Geld sparen.

Außerdem sollten alle, die den Reifenwechsel in einer Werkstatt vornehmen lassen, zeitig einen Termin vereinbaren. Mit den wärmeren Temperaturen steigt nämlich nicht nur der Andrang beim Händler, sondern auch die Preise.

