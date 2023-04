Praktischer Life-Hack: In jedem Auto "versteckt" sich ein Flaschenöffner

Mit dem Feuerzeug oder ganz stilsicher mit dem Kellnermesser - es gibt viele Arten, einen Kronkorken von der Flasche zu bekommen. Eine besonders findige Art, die Limo oder das Mineralwasser ploppen zu lassen, gibt es jedoch im Auto. Doch kaum einer kennt den praktischen Flaschenöffner-Trick für unterwegs.

Bei langen Fahrten muss man also nicht verzweifeln, wenn man nur Flaschen mit Kronkorken im Proviant hat. Ein kleiner Handgriff genügt, und man hat das versteckte Gadget parat. Vorsicht ist dennoch geboten - man sollte ihn nicht während der Fahrt nutzen und bitte auch nur für die alkoholfreie Erfrischung (solange man selbst am Steuer sitzt)!

Praktischer Flaschenöffner im Auto: So lasst ihr den Kronkorken knallen

Bevor wir aber dem Geheimnis auf den Grund gehen, sollten wir einen kleinen Blick darauf werfen, wie so ein Flaschenöffner überhaupt funktioniert. Um eine Flasche mit Kronkorken zu öffnen, benötigt man in der Regel einen Flaschenöffner oder einen harten Gegenstand wie beispielsweise ein Feuerzeug. Mit diesem kann man dann dank der Hebelwirkung den Kronkorken löst. Eine andere Möglichkeit ist, die Flasche an einer Ecke oder einer Kante zu öffnen. Gerade in einem Auto sollte man dabei aber vorsichtig sein, da durch eine solche Aktion schnell das Interieur verkratzt und beschädigt werden kann.

Wo finde ich aber dann den geeigneten Hebel in meinem Pkw? Neuere Autos haben immer mehr Software, um das Fahren zu erleichtern. Zudem bieten die Modelle von Mercedes-Benz, Tesla und Co. mittlerweile auch Entertainmentsysteme mit einer Vielzahl an Möglichkeiten. Eine Software, um Kronkorken zu öffnen, gibt es allerdings noch nicht. Die braucht es jedoch auch nicht - man kann sich ganz leicht mit einem althergebrachten Sicherheits-Utensil helfen.

Ein Handgriff genügt: Hier findest du den Flaschenöffner

Und da sind wir auch schon bei der Lösung: In jedem Auto gibt es sogar mehrere "Flaschenöffner", die auch wie solche aussehen: die Gurtschnallen. Die kleinen, meist rechteckigen Löcher in den Gurtschnallen eignen sich optimal, um problemlos und ohne Beschädigung Flaschen zu öffnen.

Selbstredend sollten sich Autofahrer und Begleiter nicht während der Fahrt abschnallen, um sich eine Flasche - und Fahrer bitte keine alkoholhaltigen Getränke! - zu öffnen. Wenn der Wagen steht, kann es jedoch sehr praktisch sein, diesen außergewöhnlichen Flaschenöffner zu verwenden.

