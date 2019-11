Ölwechsel im Auto: Welche Faustregeln bei der Ölkontrolle beachtet werden müssen

Franken Das Auto winterfest machen

Wie oft muss Motoröl gewechselt werden?

Grundsätzlich sollte in jedem Benutzerhandbuch eines Autos festgelegt sein, in welchen Abständen ein Ölwechsel oder ein Tausch des Ölfilters durchgeführt werden muss. Als grobe Faustregel gilt allerdings: Alle zwölf Monate oder alle 10.000 Kilometer - je nachdem was zuerst erreicht wird.

Dennoch können andere Faktoren, wie etwa die individuelle Fahrweise, die Intervalle der Ölkontrolle verlängern oder verkürzen. Und: Wer häufig kurze Strecken fährt oder im Stadtverkehr unterwegs ist, sollte lieber etwas öfter zum Ölwechsel.

Warum muss Motoröl überhaupt gewechselt werden?

Das Motoröl dient als Schmiermittel. Dadurch soll Reibung zwischen den einzelnen Teilen eines Motors verhindert werden. Wenn sich zu wenig oder altes Öl im Auto befindet, kann das zu Problemen im Motor führen. In diesem Fall kann sich die Motortemperatur durch die zunehmende Reibung erhöhen, wodurch das Auto an Leistung verliert. Im schlimmsten Fall entstehen dadurch hohe Kosten für eine Reparatur oder sogar ein irreparabler Motorschaden.

Ölwechsel: Muss auch der Ölfilter ausgetauscht werden?

Auch der Ölfilter sollte bei jedem Ölwechsel ausgetauscht werden. Er dient dazu, Schmutzpartikel und Metallabrieb aus dem Öl zu filtern. Ist der Ölfilter zu verschmutzt, kann er schädliche Partikel nicht mehr aus dem Öl filtern. Das kann im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden führen. Deshalb gilt: Genau wie beim Öl sollte auch der Ölfilter regelmäßig gewechselt werden - im besten Fall bei jedem Ölwechsel.