Neues Überholverbot auf deutschen Straßen: Was bedeutet dieses Verkehrsschild?

Neues Verkehrsschild in Deutschland aufgetaucht

in Deutschland aufgetaucht Darauf abgebildet: ein Auto , ein Fahrrad und ein Motorrad

, ein und ein Was bedeutet das Verkehrsschild ?

? Diese Strafen drohen bei Nicht-Beachten

Wenn neue Verkehrsschilder eingeführt werden, ist das häufig mit anfänglicher Verwirrung verbunden. Dabei ist es wichtig, die Schilder am Straßenrand zu kennen, denn nicht selten drohen Strafen und Bußgelder, wenn man sich nicht an die Vorgaben hält, die damit verbunden sind. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist zuletzt im April 2020 geändert worden. Ein Ziel der Änderung war dem ADAC zufolge vor allem bessere Sicherheit für Fahrradfahrer. So wurde beispielsweise ein eigenes Grünpfeilschild an Ampeln für Radfahrer eingeführt. Ein anderes neues Schild betrifft aber nicht nur Fahrradfahrer, sondern Zweiräder im Allgemeinen.

Neues Verkehrszeichen soll Fahrrad- und Motorradfahrer schützen

Gemeint ist das Verkehrszeichen 277.1. Offiziell heißt das Schild "Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen." Weniger kompliziert ausgedrückt bedeutet das Zeichen, dass einspurige Fahrzeuge wie Fahrräder, Mofas oder Motorräder nicht von mehrspurigen Fahrzeugen wie Autos oder Lkw überholt werden dürfen. Damit sollen Fahrer von Zweirädern vor Gefahren beim Überholen geschützt werden.

Laut dem Bußgeldkatalog drohen 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, wenn man trotz des Schildes Zweiräder überholt. Aber auch ohne das Zeichen 277.1 soll Fahrrad- und Motorradfahrern mehr Sicherheit gewährt werden. So müssen Auto- und Lkw-Fahrer seit der Änderung der StVO beim Überholen vorsichtiger sein.

Der Paragraf 5 der StVO regelt im vierten Absatz, dass innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand beim Überholen eingehalten werden müssen. Zuvor hieß es in der StVO lediglich, dass "ausreichend Seitenabstand" eingehalten werden müsse.

Zum Weiterlesen: Änderungen beim Führerschein betrifft Millionen: Fahrverbot, neue Klasse B und mehr

Mehr zum Thema: