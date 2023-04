Mercedes reagiert auf Insider-Aussagen über ein Scheitern des Autoherstellers in China

Derzeit dürfte man bei Mercedes-Benz nicht besonders glücklich sein. Einige sehr deutliche Aussagen eines Insiders zum Markt in China passen so gar nicht zum Bild, dass der Autohersteller eigentlich über seine Geschäfte in Asien in der Öffentlichkeit präsentiert.

Gegenüber inRLP.de hat der Autobauer Mercedes-Benz jetzt auf die kritischen Aussagen reagiert. Dazu hat man ganz klar seine Sicht auf die Entwicklung aufgezeigt. Auch BMW und VW wurden in dem Bericht rund um den Insider zur Lage in China zitiert.

Mercedes-Benz reagiert auf Aussagen und zeigt seine Sicht auf den Markt in China

Noch 2009 war im Handelsblatt vonseiten des Konzerns aus Stuttgart über die tollen Aussichten in China zu lesen. Gute Entwicklungschancen für die Zukunft. Jetzt soll Mercedes gescheitert sein. Man sei "Lichtjahre" hinterher.

Da sind wohl auch die steigenden Absatzzahlen zum Start ins Jahr 2023 nur eine kleine Ablenkung, wie inRLP.de berichtet hat.