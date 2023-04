Marder vertreiben: Mit diesen Hausmitteln kann es klappen

Hast du einen Marder in Haus und Garten, kann dieser dort schnell sein Unwesen treiben. Kommt es demzufolge zu Schäden, ist das natürlich sehr ärgerlich.

Verschiedene Blogs und Ratgeber verraten, welche Hausmittel bei einer Vertreibung helfen könnten. Wir haben einige davon für dich aufgelistet.

Hausmittel: Diese können gegen Marder helfen

Einen Marder kannst du am besten vertreiben, indem du seinen Geruch überdeckst. Der starke Eigengeruch des Marders entsteht vor allem durch seinen Kot und sein Urin. Bekämpfst du nun den Geruch, kann er sein bisheriges Revier nicht mehr wiederfinden. Damit der Geruch tatsächlich verdeckt wird, solltest du eine ausreichend große Menge der Hausmittel verwenden. Nur so kann dir die Vertreibung gelingen. Ein Hausmittel, dass dir helfen kann, ist der WC-Stein. Diesen kannst du theoretisch überall aufhängen: im Garten, auf dem Dachboden oder auch im Motorraum. Alternativ kann ein automatisches Duftspray oder ein Parfüm als Duftstoff dienen, damit der Eigengeruch des Marders nicht wahrgenommen werden kann.

Ein anderes Hausmittel, das hilfreich bei einem Marder im Dachboden sein kann, ist Essig. Mit etwas Wasser vermengt, reibst du die Mischung nach einer Grundreinigung einfach auf den von dem Marder benutzten Stellen ein.

Ähnlich kann es mit etwas Zitronensäure auf dem Dachboden funktionieren. Stelle dafür einfach ein Gemisch aus Zitronensäure und Wasser her. Dieses kannst du dann einfach auf die verunreinigten Stellen auftragen. Selbstverständlich kannst du auch die Reinigung selbst mit einem Essig-Wasser oder Zitronensäure-Wasser-Gemisch vornehmen. Erscheint der Marder an deinem Auto, ist es hilfreich, wenn du die Kabel und Schläuche im Kabelraum mit etwas unverdünntem Essig oder Zitrone einreibst.

Weitere Tipps und Wissen zum Verhalten des Marders

Auch Pfeffer als Hausmittel zeigt oft eine Wirkung zur Vertreibung. Den Pfeffer verstreust du dafür einfach pur auf die vom Marder benutzen Stellen auf dem Dachboden. Das Tier mag den unangenehmen Geruch nicht und wird folglich vertreiben.

Hilfreich zur Vertreibung eines Marders im Motorraum deines Autos ist außerdem, wenn du in diesem ein Säckchen mit Hunde- oder Katzenhaaren platzierst. Von dem Duft größerer Tiere wird der Marder in der Regel abgeschreckt und flieht.

Grundsätzlich verhalten sich Marder im Haus oder im Garten friedlich. Die Marderart, die sich gerne in der Nähe von Menschen aufhält, ist der Steinmarder. Gegenüber einem Menschen wird das Tier in der Regel nur aggressiv, wenn es sich in Gefahr fühlt. Schäden an einem Auto entstehen meist auch nur dann, wenn der Marder sich mit einem Konkurrenten streitet und infolgedessen aggressiv wird. Ein Marder auf dem Dachboden ist in dem Sinne auch nicht gefährlich, kann jedoch dazu führen, dass die Dachdämmung zerstört wird.

Fazit

Wichtig zu bedenken ist, dass die natürlichen Mittel nicht bei jedem Marder helfen und teils nur kurzfristig funktionieren. Es kann also manchmal funktionieren, muss aber nicht zwangsläufig. Dennoch könnte es sich mit der Aussicht, den Marder mit einem der Hausmittel langfristig zu vertreiben, lohnen, die Tipps einmal selbst zu probieren. Sie sind weitaus kostengünstiger als teure Geräte. Bei dem Versuch solltest du unbedingt darauf achten, dass der Geruch des Hausmittels stark genug ist, um den des Marders zu überdecken.