Manta Manta im Kino - Autohersteller Opel reagiert mit klaren Ansagen auf den Kultfilm

In der Autoindustrie dreht sich meist alles um Absatzzahlen und Neuentwicklungen. Audi, Mercedes und Co. sind in den vergangenen Jahren durchaus unter Druck geraten. Laut Handelsblatt dürfte die Freude beim Hersteller Opel aktuell aber groß sein. Dem Bericht nach konnte der Mutterkonzern Stellantis den Umsatz und Gewinn im Jahr 2022 deutlich steigern. Unterm Strich kommt das Unternehmen demnach auf einen Gewinn von 16,8 Milliarden Euro und der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 179,6 Milliarden Euro. Und auch Opel selbst konnte in Europa etwas zulegen.

Schub könnte jetzt auch der neue Kinofilm Manta Manta geben. Immerhin drängt sich damit ein echter Opel-Klassiker wieder in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Doch wie steht der Autohersteller selbst zum Kultfilm rund um die eigene Mark?

Der Elektro-Manta als Konzeptauto - darum freut sich Opel über den Kultfilm

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rüsselsheim am Main und einem großen Werk in Kaiserslautern freut sich über die zusätzliche Aufmerksamkeit. Gegenüber inRLP.de erklärte ein Sprecher dazu: "Der Manta ist für uns eine besondere, historische Verpflichtung, mit der wir sehr verantwortungsvoll umgehen."

Und der Kinofilm kommt zudem zu einem sehr guten Zeitpunkt. Bei Opel hat man die Planungen für ein Elektro-Modell des Mantas vorangetrieben. Wie unter anderem bereits das Fachmagazin Auto, Motor und Sport und das Portal Business Insider berichtet haben, könnte es ab 2025 damit losgehen. Bereits 2021 erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller in einem Interview bei Business Insider: "Deutschland scheint auf den Manta zu warten!"

Opel hat einen seinem Konzeptauto Manta GSe ElektroMOD den internationalem Deutschen PR-Preis 2022 gewonnen. Opel

Opel selbst präsentiert dazu einen Manta GSe als Konzeptfahrzeug auf der Unternehmensseite und erklärt: "Ein faszinierendes Projekt, das allen Opel-Fans gewidmet ist und unsere Leidenschaft zum Automobil zeigt sowie eine starke Verbindung zwischen dem reichen Opel-Markenerbe und einer nachhaltigen, emissionsfreien Elektromobilität herstellt."

Komplett elektrisch ab 2028 - für Opel in Kaiserslautern eine wichtige Aussage

Die Entwicklung bei Opel rund um Elektroautos ist gerade für den Standort Kaiserslautern wichtig. Hier soll, wie es auch der SWR berichtet, ab Ende 2025 die neue Batteriezellenfabrik auf dem Opel-Gelände ihren Betrieb aufnehmen. Dort sollen in Zukunft Batterien für Elektroautos produziert werden. 2.000 Menschen werden dann dort arbeiten.

Unternehmen: Opel Gründer: Adam Opel Hauptsitz: Rüsselsheim am Main Gründung: 21. Januar 1862, Rüsselsheim am Main

Dazu passt auch die klare Aussage eines Opel-Sprechers auf die Anfrage von inRLP.de, dass man als Autohersteller bis 2028 in Europa komplett elektrisch sein wird. Und auch Opel-Chef Florian Huettl hat sich erst kürzlich positiv zum Standort in Rheinland-Pfalz und der Batteriezellenfabrik geäußert.

Außerdem darf man sich beim Kinofilm zusätzlich über einen großen Auftritt freuen: "Im neuen Kinofilm Manta Manta – Zwoter Teil fährt Tina Ruland als eine der Hauptdarstellerinnen einen batterie-elektrischen Opel Mokka-e." Und weil man sich immer weiterentwickeln möchte, gibt es noch eine deutliche Ansage an alle Fans des Klassikers: "Opel wird den Manta daher komplett neu erfinden."