Keyless-Systeme: Diese neue Technik soll dein Auto schützen

Schlüssellose Zugangssysteme - bequem, aber auch bei Langfingern beliebt .

. Zahlt die Versicherung überhaupt, wenn Wertgegenstände entwendet werden?

überhaupt, wenn Wertgegenstände entwendet werden? Bieten die neuen Keyless-Systeme jetzt wirklich besseren Schutz vor Diebstahl ?

? Mit diesem Trick kann man den Keyless-Chip vor unerwünschtem Zugriff schützen.

Bietet die neue Technik jetzt endlich besseren Schutz vor Langfingern? Keyless-Systeme sorgten teils schon für Negativ-Schlagzeilen: Ganz einfach sollen Autos geöffnet und gestohlen worden sein. Die Systeme seien nicht sicher genug. Das soll sich jetzt geändert haben. Wie funktioniert die neue Technik?

Dein neues Auto funktioniert ohne Schlüssel? - Was du dabei unbedingt beachten solltest

Eigentlich eine tolle Sache: Du näherst dich deinem Auto, ziehst nur leicht am Türgriff und es geht plötzlich nicht nur wie von Zauberhand auf, sondern auch Sitz und Spiegel stellen sich sofort passend für dich ein. Dann setzt du dich rein, drückst den Startknopf und schon kann die Fahrt losgehen. Gerade dann, wenn man es besonders eilig hat, ist es äußerst praktisch, wenn sich das Fahrzeug nur aufgrund der im Jackett befindlichen Code-Karte einfach öffnet.

Doch die Bequemlichkeit hat auch ihre Schattenseite, denn den Vorteil eines an das Auto übermittelten Funksignals wissen auch Langfinger zu schätzen. Mit einer sogenannten Relay-Attack überlagern Diebe entweder beim Abschließen den gesendeten Code der Karte, sodass das Fahrzeug offen bleibt, oder aber benutzen einen Reichweitenverlängerer, der dem elektronischen Empfänger im Auto die Nähe der passenden Code-Karte nur vorgaukelt, obwohl du schon längst im Supermarkt einkaufen bist. Auch lässt sich das Signal der Keyless-Karte ganz einfach abfangen und speichern, wenn du sie in der Umkleide des Fitness-Studios liegen hast oder sich ein Autodieb beim Feierabend-Bierchen in deiner Nähe aufhält.

In allen Fällen besteht danach leichtes Spiel und im Handumdrehen sind Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnern entwendet oder sogar das ganze Auto verschwunden. Das Problem ist den Unternehmen der Automobilindustrie schon seit rund zehn Jahren bekannt, aber erst jetzt reagiert die Branche nach und nach mit einem geeigneten Schutz: Der Ultra-Wide-Band-Funktechnik (UWB). Mit diesem System kann die Elektronik überprüfen, wie weit die Code-Karte wirklich vom Auto entfernt ist.

Neue Technik: Wie funktioniert sie?

Wird der Code nicht aus unmittelbarer Nähe gesendet, gibt das System die Schließanlage des Fahrzeugs nicht frei und somit kann es auch von Langfingern nicht - oder nur mit Gewalt - geöffnet werden. Dennoch bleibt das Problem des Abfangens des Funksignals, welches die Code-Karte aussendet. Dafür empfehlen Experten zum Beispiel, den Sender beim Tragen am Körper oder bei der Aufbewahrung an öffentlichen Orten mit Alufolie zu umwickeln.

Eine etwas elegantere Möglichkeit bieten speziell abgeschirmte Etuis, die mittlerweile von verschiedenen Unternehmen zu genau diesem Zweck angeboten werden. Wird dir übrigens das Fahrzeug gestohlen, gibt es dabei in der Regel mit dem Teilkasko-Versicherer keine Probleme, egal ob im Auto schon das neue oder noch das alte System verbaut ist. Problematischer wird es jedoch, wenn du Wertsachen wie Handy, Notebook der Kamera im Auto liegen hast. Solche Gegenstände gehören ja nicht zum Auto selbst, sondern zum Hausrat.

Mit Ausnahme von Bargeld sind diese üblicher Weise - zumindest bei kurzzeitiger Lagerung - im Kfz durch die Hausratversicherung mitversichert. Diese zahlt aber nur dann, wenn das Fahrzeug tatsächlich aufgebrochen wurde. Bei den beschriebenen Relay-Attacks sind jedoch noch nicht einmal Einbruchspuren feststellbar. Deshalb solltest du unbedingt bei deiner Hausratversicherung nachfragen, ob diese bereit ist, auch Keyless-System-Schäden in den Versicherungsvertrag mit aufzunehmen.