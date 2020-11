Keine Panik bei Dellen oder Kratzern

Leicht ist es passiert: Eine kleine Unachtsamkeit, den Abstand falsch eingeschätzt oder einfach nur Pech gehabt und schon ist ein Kratzer im Lack oder - noch schlimmer - eine unschöne Beule in der Karosserie des einst makellosen Wagens. Wer nicht gerade ein Gefährt sein Eigen nennt, an dem es auf eine weitere Macke sowieso nicht mehr ankommt, tut gut daran, das Ausbessern des Schadens Profis zu überlassen. Schnell und unkompliziert wird dann lackiert, ausgebeult oder gar das betroffene Teil gegen ein neues getauscht.

Möglichkeiten der Reparatur gibt es fast genauso viele wie Gründe dafür. Kleinere Lack- und Karosserieschäden beispielsweise lassen sich recht günstig mittels Smart Repair beseitigen. "Smart" bedeutet in diesem Zusammenhang "Small Middle Area Repair Technologies", also Reparaturtechniken für kleine bis mittelgroße Bereiche. Besonders sinnvoll ist Smart Repair bei gebrauchten Verkaufsfahrzeugen, schließlich führt jede Macke zu einer Wertminderung.

Hier stimmen Preis und Leistung: Spot Repair

Wenn "smart" lackiert wird, nennt sich dies Spot Repair. Dabei wird der betroffene Bereich gründlich abgeschliffen und gespachtelt sowie anschließend mit extra kleinen Lackierpistolen oder Spraydosen mit eigens angemischtem Lack besprüht und danach poliert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und auch der Preis: Im Vergleich zum Lackieren des gesamten Karosserieteils und zum Austausch besticht Spot Repair durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur im direkten Sichtbereich und bei liegenden Flächen wie Dächern und Hauben kommt das kostengünstige Reparaturverfahren mitunter an seine Grenzen. Vieles hängt aber auch - wie so oft - vor allem vom handwerklichen Geschick des Lackierers ab.

Zweifelhaftes Ergebnis: Der Lackstift

Günstiger als Spot Repair ist nur der Einsatz eines Lackstifts. Für wenige Euro kann man in der heimischen Garage damit selbst versuchen, den Schaden auszubessern - ein zufriedenstellendes Ergebnis darf man hier aber nicht erwarten. In der Regel entspricht der Farbton des Stiftes nicht exakt der Wagenfarbe, zudem wird eventuell vorhandener verdeckter Rost nicht mitentfernt.

Fast wie frisch aus der Fabrik: Neulackierung

Wenn die beschädigte Lackfläche zu groß oder der Lack des Wagens insgesamt ausgeblichen ist, hilft eine Neulackierung. Der Kostenfaktor ist natürlich hierbei wesentlich höher als bei Spot Repair. Schließlich muss das zu lackierende Teil ausgebaut und gereinigt werden, bevor der alte Lack entfernt, das Teil grundiert und lackiert, nach der Trocknung dann versiegelt und poliert werden kann. Ein recht hoher Aufwand, der entsprechend kostet. Jedoch ein Aufwand, der sich lohnt, schließlich sieht das zuvor noch ramponierte Teil danach tatsächlich aus wie neu. Auch der Einbau eines wirklich neuen Bauteils ist möglich und dann sinnvoll, wenn beispielsweise Rost eine Reparatur unwirtschaftlich macht.

Bei Schäden an der Karosserie: Ab zum Fachmann!

Wenn neben dem Lack auch die Karosserie in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist das besonders ärgerlich. Vor allem dann, wenn das Auto nach einem Unfall durch stark verbeulte Teile nicht mehr fahrtüchtig ist. Außerdem sehen schon weitaus weniger starke Dellen sehr unschön aus. Auch hier muss der Profi ran. Zu umfangreich sind die Schäden, die an Fahrzeugrahmen, Front, Heck, an den Seiten, auf dem Dach oder am Kotflügel entstehen können. Egal ob Auffahrunfall, Parkrempler oder nur ein großer Ast, der auf das darunter parkende Auto gefallen ist, in einer Fachwerkstatt weiß man, was nun am besten zu tun ist.

Manchmal hilft auch hier nur, das komplette Karosserieteil zu tauschen. In anderen Fällen lässt sich der Schaden mit Spachtelmasse und einer anschließenden Neulackierung beheben.

Fingerspitzengefühl erforderlich: Dellen herausdrücken

Bei leichten Dellen hingegen kann ebenfalls Smart Repair zum Einsatz kommen. Mit Spezialwerkzeugen lassen sich Beulen im Blech herausdrücken bzw. - ziehen. Das hört sich einfacher an, als es ist. Schließlich braucht es für ein ansprechendes Ergebnis ein geschultes Auge, eine gute Portion Fingerspitzengefühl und natürlich auch Fachwissen, um Dellen wirklich spurlos beseitigen zu können. Spachtel- und Lackierarbeiten entfallen bei diesem Verfahren komplett, solange der Lack nicht ebenfalls beschädigt ist.

Gegen Risse in der Stoßstange: Draht und Kunststoff

Karosserieteile aus Kunststoff, wie zum Beispiel die Stoßstange, werden wiederum anders repariert als solche aus Blech. Bei Kunststoff kommt es oft zu Rissen, welche die Stabilität des Bauteils beeinträchtigen. Um diese wiederherzustellen, wird Drahtgewebe in den Kunststoff eingeschmolzen. Thermoplastische Kunststoffe und eventuell auch Spachtelmasse lassen den Riss verschwinden, eine frische Lackschicht sorgt dafür, dass der Riss auch fürs Auge unsichtbar wird.

Empfehlenswert: Preischeck

Ob zerkratzter Lack, verbeultes Blech oder ein Riss im Kunststoff - die Kosten sämtlicher Arbeiten hängen immer von der Größe des Schadens, dem Aufwand, der für die Reparatur betrieben wird, und natürlich der jeweiligen Werkstatt ab. Zudem bietet nicht jeder Betrieb Smart Repair an. Ein Preisvergleich vor der Reparatur ist daher empfehlenswert. Dennoch sollte man nie am falschen Ende sparen, schließlich hat Qualität auch ihren Preis.

Jessica Rohrbach