Fit für Schnee und Frost

Schon wieder bald Winter? Es geht immer schneller als gedacht. Mit Kombis aus Nässe, Nebel, Frost und Finsternis hat die ungemütliche Jahreszeit auch in den aktuell schneearmen Versionen ordentlich Witterungswidrigkeiten zu bieten. Dass Auto plus Fahrer sicher durch- und komfortabel ankommen, hat mit penibler Vorsorge zu tun. Im Frühherbst empfiehlt sich deswegen ein umfassender Winter-Check. Selber machen lässt sich zwar manches, fürs Rundum-sorglos-Paket eignen sich aber eher umfassende Werkstatt-Angebote.

Schlappen wechseln: die Winterreifen

Startschuss: Oktober. Weil die Tage schon sehr viel kürzer sind, weil erstes Nachtfrösteln angesagt ist und weil rutschig-feuchte Blätter auf die Straßen fallen, galt der zehnte Monat schon immer als idealer Zeitpunkt für den Reifenwechsel. Seit 2010 sind die robusten Schlappen bei winterlichen Verhältnissen sogar Pflicht: Ausgewiesene Winterreifen definieren sich über eine spezielle Gummimischung, die auch bei Minusgraden ausreichend elastisch ist - um auch bei schwierigen Verhältnissen beste Kraftübertragung zu garantieren. Für sicheren Grip arbeitet außerdem die Profiltiefe, die gesetzlich nicht unter 1,6 Millimeter liegen darf. Experten raten allerdings dazu, schon ab einem Wert unter vier Millimeter neue Reifen anzuschaffen: Um optimale Haftung auf der Fahrbahn zu gewährleisten - und natürlich nur mit optimalem Reifendruck.

Füllung checken: die Scheibenwischanlage

Spontanschauer? Blitzeis an der Frontscheibe? Dauereisregen? Damit die Scheibenwischanlage bei allen Wetterkapriolen verlässlich arbeitet, sollte der Scheibenwischer tadellos funktionieren und das Scheibenwischwasser immer wieder kontrolliert und aufgefüllt werden. Und grundsätzlich ab dem Winter-Check eine angemessene Menge Frostschutzmittel beigemischt bekommen. Fertigmischungen ergänzt wahlweise die Werkstatt oder der Fahrer selbst: Die Kombis sind in Supermärkten oder an Tankstellen zu haben.

Auch sensible Flüssigkeit: Kühlerfrostschutz

Mindestens -25 Grad Celsius: Das sollte der Frostschutz der Kühleranlage vertragen. An der Tankstelle oder in der Werkstatt lässt sich das mit einem Prüfgerät einfach kontrollieren. Um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen, sollte außerdem der Flüssigkeitsstand stimmen. Bei niedrigem Level der Kühlerflüssigkeit ist die Gefahr noch größer, dass etwas gefriert - was wiederum im schlechtesten Fall einen Motorschaden zur Folge haben kann.

Immer auch Einstellungssache: die Scheinwerfer

Apropos Sicht: Scheinwerfer sollten nicht nur ab Herbst noch sorgfältiger gereinigt, sondern in Gänze kontrolliert werden. Weil es hier nicht nur auf ordnungsgemäß funktionierende Elektrik, sondern auch auf richtige Einstellungen ankommt, sind hier Profis gefragt. Bremslichter, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Fernlicht und Tagfahrleuchten sollten eher von Werkstätten unter die Lupe genommen wer den.

Mehrkomponenten-Check: die Bremsen

Auch das heikle Thema Bremsen verlangt nach Profi-Kontrolle. Glatte Fahrbahnen sorgen für verlängerte Bremswege. Weil die Sicht durch schwierige Wetter- und Lichtverhältnisse nicht immer optimal ist, ist spontanes und zuverlässiges Bremsen umso wichtiger. Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit: Alles muss passen, damit das System sicher arbeitet.

Allzeit bereit: die Autobatterie

Gilt als eine der Lieblingspannen im Winter: die defekte oder entladene Autobatterie. Ist das neuralgische Teil älter als fünf Jahre, empfehlen Experten vor dem Wintereinbruch eine eingehende Prüfung. Und im Zweifelsfall einen Austausch. Für alle Fälle lohnt es sich, ein Ladegerät in der Hinterhand beziehungsweise in der Garage zu haben und ein Starthilfekabel im Fahrzeug.

Niemals mit Schieflage: Fahrwerk und Achsen

Ein gerade ausgerichtetes Fahrwerk ist die Grundvoraussetzung für eine stabile Lage. Gerade bei glatten Kurven und beim Bremsen im Matsch kann sich eine schiefe Achse nachteilig auswirken: Wenn die Spur nicht richtig eingestellt ist, zieht das Auto beim Bremsen einseitig weg. Was Profis sonst noch zum Thema Achse wissen: Hier kann eine Schieflage einen stärkeren Reifenabrieb und einen höheren Rollwiderstand zur Folge haben. Dadurch verkürzt sich nicht nur die Lebensdauer der Reifen - es erhöht sich auch der Kraftstoffverbrauch.

Empfindlich: Lack, Unterboden und Karosserie

Nässe, Kälte und Streusalz sind Gift fürs Auto. Bevor der Winter in die Vollen geht, empfiehlt sich deswegen ein ausführlicher Besuch der Waschanlage. Oben und unten saubermachen und dann das Auto mit Politur und Wachs nachbehandeln bringt Schutz und Beauty-Behandlung auf einen Nenner. Um weitere Korrosion zu vermeiden, sollten außerdem kleine Roststellen vor den ersten Wetterkapriolen ausgebessert werden.

Eisiges Schweigen: Türdichtungen und Schlösser

Ausgesperrt? Parkt das Auto auch im Winter draußen, frieren gern mal Dichtungen und Türgummis ein. Immer reinigen und trocken machen und schon im Vorfeld mit speziellen Pflegemitteln behandeln hilft. Beim zugefrorenen Schloss bleibt das Wundermittel Türschlossenteiser - der sich ab Herbst immer irgendwo in Reichweite befinden sollte. Nur nicht im Auto selbst.

Persönliches Winterhilfe-Kit für unterwegs

Falls die Winterausrüstung je draußen war, muss sie spätestens im Oktober wieder rein. Weil alle Autoscheiben komplett durchsichtig und das Dach schneefrei sein müssen, gehören Handbesen, Eiskratzer und auch Abdeckfolie zum Basis-Equipment. Hinsichtlich winterlicher Fortbewegung helfen je nach regionalem Standort oder touristischem Vorhaben natürlich auch Schneeketten. Was besonders vorsichtige Fahrer übrigens immer dabei haben: eine Decke oder einen Schlafsack. Denn bei aller Vorsorge: Man weiß ja nie.

Gut zu wissen

Die StVO straft Winterverweigerer:

• Bei Schnee und Glatteis ohne Winterreifen fahren: 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

• Abblendlicht trotz Schneefall nicht eingeschaltet: innerorts 25 Euro, außerorts 60 Euro und ein Punkt in Flensburg

• bei Schneefall und daraus resultierender eingeschränkter Sichtweite innerorts Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h: 160 Euro, Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg

• Auto warmlaufen lassen: 10 Euro

• Scheiben nicht vollständig freigemacht: 10 Euro

• Autodach nicht vom Schnee befreit: 25 Euro

• Kennzeichen durch Schnee bedeckt: 5 Euro