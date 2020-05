Handyhalterung fürs Fahrrad: Deshalb ist der Bestseller bei Amazon so gut

Ob Outdoor auf dem Mountainbike oder mit dem Cityrad durch die Stadt: Immer häufiger nutzt man während der Fahrt das Smartphone in Form von GPS-Navigation, um die eigenen Fahrtdaten oder die Geschwindigkeit zu tracken. Deshalb empfiehlt sich die Anschaffung einer Handyhalterung für den Lenker, da man somit die Hände frei hat und sich wesentlich besser auf das Fahrradfahren und die Umgebung konzentrieren kann.

Grefay hat eine besonders vielversprechende Handyhalterung auf den Markt gebracht, welche derzeit Bestseller auf Amazon.de ist.* Was sie besonders macht, ist definitiv die Garantie, dass das Smartphone absolut fallsicher ist. Somit können Sie auch über sehr unebene Strecken fahren, ohne dass Sie sich um Ihr Smartphone sorgen müssen.

Wozu eine Handyhalterung für den Fahrradlenker?

Eine Handyhalterung, mit der man das Smartphone praktisch an den Lenker klemmen kann, eignet sich zum Beispiel sehr gut, wenn man Fitness-Daten tracken möchte. Außerdem gibt es auch diejenigen Fahrradfahrer, die neben dem Radeln gerne ihrer Lieblingsmusik lauschen möchten oder die, die dort ihr GPS-Gerät* zur Navigation einspannen. Die Gründe für eine Verwendung sind also vielfältig. Klar ist, dass man mit einer solchen Handyhalterung sicherer unterwegs ist, als wenn man das Smartphone jedes Mal aus der Jackentasche kramt. Klemmt das Smartphone in der Halterung auf dem Lenker, hat man seine Umgebung definitiv besser im Blick. Eine solche Handyhalterung kann also auch vor Unfällen schützen.

Worauf ist bei einer Handyhalterung für den Lenker zu achten?

Man sollte in erster Linie berücksichtigen, wo man mit dem Fahrrad* hauptsächlich unterwegs ist. Im Gegenzug zum Straßenverkehr auf asphaltierten Wegen, werden Handyhalterungen auf Strecken im Gelände viel mehr in Anspruch genommen, da der Untergrund uneben ist und die Halterung Stöße aushalten muss. Wer also gerne mit dem Mountainbike Downhill-Strecken fährt, sollte darauf achten, dass die Handyhalterung auch speziell dafür deklariert ist, wie es zum Beispiel auf die Halterung von Grefay zutrifft.

Was kann die Handyhalterung von Grefay?

Die Handyhalterung von Grefay eignet sich sowohl für Fahrrad-, als auch für Motorradlenker. Sie wartet mit allerlei Vorteilen auf, die sie zurecht zum Bestseller unter den Fahrrad-Handyhalterungen auf Amazon.de machen. Mit diesem Produkt können Sie sich sicher sein, dass ihr Smartphone absolut fest in der Halterung sitzt und dass auch Erschütterungen diesem festen Halt nichts anhaben können.

Universal Handyhalterung von Grefay

Verfügt über vier Schutzecken, die das Smartphone bombenfest halten

One-Way-Prevent Back Gear: verhindert, dass das Smartphone aus der Halterung fällt, selbst wenn wild über sehr unebene Strecken gefahren wird

Einfach ohne Werkzeug anzubringen: für jeden Fahrradlenker geeignet, indem man schlicht und einfach die Befestigungsschrauben anzieht

Für alle gängigen Smartphones geeignet: funktioniert mit allen Apple Iphones, Android-Smartphones und GPS-Geräten, die zwischen 3,5 und 6,5 Zoll breit sind

Zufriedenheitsversprechen des Herstellers: Wenn innerhalb von 12 Monaten Unzufriedenheiten auftreten, sorgt der Hersteller laut eigenen Angaben für eine adäquate Lösung

Preis: 16,99 Euro

Viele weitere Handyhalterungen für den Fahrradlenker gibt es auf Amazon.de*.

Fazit: Möchte man sich eine Handyhalterung für den Fahrradlenker anschaffen, lohnt sich ein Blick auf die Halterung von Grefay definitiv. Sie garantiert einen bombenfesten Halt, selbst auf sehr unebenen Strecken. Das macht sie verdient zum Bestseller unter den Handyhalterungen auf Amazon.de.

