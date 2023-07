Fahrradschlösser bei Stiftung Warentest: Das sind die überraschenden Testsieger

Fahrrad-Diebe haben schon lange Konjunktur. Pedelecs, Lastenfahrräder und Rennräder im Wert von Tausenden Euros – oder auch nur Teile davon. Das Gewerbe mit Diebesgut macht zunehmend wertvolle Beute. Auf 110 Millionen Euro schätzt der Gesamtverband der Versicherer (GDV) den Schaden für 2021. Im Einzelfall waren es im Schnitt 860 Euro, fast doppelt so viel wie noch zehn Jahren zuvor.

Schützen kannst du dich vor Diebstahl nur mit guten Fahrradschlössern, aber keines gibt eine 100-prozentige Sicherheit. Jetzt hat die Stiftung Warentest die neusten Modelle getestet. Wenn du alle technischen Details des Test-Designs und die Tipps nachlesen willst, dann kannst du die Ergebnisse als PDF downloaden. Der Test ist kostenpflichtig (4,90 Euro). Neben Fahrradschlössern hat Stiftung Warentest auch Kinderfahrräder getestet - hier zeigt sich, dass das billigste das beste Rad ist.

Gestohlene Fahrräder kommen selten zurück

In Deutschland wurden im Jahr 2021 genau 233.584 Fahrräder entwendet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervor. Im statistischen Schnitt sind es pro Stunde 27 Fahrräder. Leipzig, Münster und Potsdam sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl die Diebstahls-Hochburgen. Die Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen, ist gering: In Berlin betrug die Aufklärungsquote vergangenes Jahr trotz einer Steigerung gegenüber der Vergangenheit nur 4,6 Prozent, in Hessen sind es knapp 10 Prozent.

Polizei und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfehlen in ihrer Not eine Codierung, um ein Rad eindeutig dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin zuweisen zu können. Ein fest verankerter GPS-Sender trägt dazu bei, ein gestohlenes Rad wiederzufinden. Auf eigene Faust zu ermitteln, ist aber keine gute Idee. Besser ziehst du die Polizei hinzu. Unter den Tätern befinden sich neben Gelegenheitsdieben, die gerade ein Fahrrad brauchten, ebenso professionelle Banden, die gezielt nach hochwertigen Rädern Ausschau halten.

Manchmal hilft ein Fahrradschloss. Diese sind üblicherweise mit Codes versehen, die die Hersteller von Sicherheitsschlössern vergeben. Sie stufen ihre Sicherheitssysteme in verschiedene Level ein. Einige Skalen haben 15 Stufen, andere 10. Und manche nur sechs. Eine einheitliche Sicherheits-Norm für die Branche gibt es allerdings nicht. Wirklich weiter hilft das natürlich niemanden. Eines ist allerdings klar: Fahrradschlösser mit hohem Level haben ihren Preis.

Vier Kettenschlösser sind laut Stiftung Warentest "gut"

Laut Stiftung Warentest stehen zwei Kettenschlösser in direkter Konkurrenz. Es geht um Modelle der Firma Kryptonite. Und zwar um den Testsieger von Kryptonite Keeper 785 zum Superpreis von 40 Euro und um Kryptonite New York Fahgettaboudit zum Spitzenpreis von 116 Euro. Kettenschlösser sind flexibel nutzbar und robust. Schwächen wiesen die Modelle von Trelock und Axa auf: Sie waren schnell zu knacken. Beim Modell von Abus fanden die Testenden Schadstoffe, was die schlechte Platzierung erklärt. In den drei anderen Kategorien schnitt dieses Modell mit "gut" ab.

Der Testsieger ist:

Kryptonite: Keeper 785

Note: gut (1,6)

Preis: ca. 35 Euro*

Kryptonite: New York Fahgettaboudit

Note: gut (1,7)

Preis: ca. 116 Euro

Axa: Newton Promoto+ 2 100/9

Note: gut (2,0)

Preis: ca. 40 Euro

Trelock: BC 680

Note: gut (2,1)

Preis: ca. 46 Euro

Vier Modelle sind nur mangelhaft

Trelock: BC 380

Abus: Granit CityChain XPLus 1060/110

Axa: Clinch+ 85 black

Abus: Steel-O-Chain 8807K/110 BK

*Preisermittlung im Internet bei idealo, jeweils günstigster Preis am 19.3.2023

Bei den Bügelschlössern sind ebenfalls vier gut

Besonders standhaft sind starre Metallbügel, also die Bügelschlösser. Das sicherste Schloss und damit der Testsieger ist das Kryptonite: New York Lock. Allerdings mit 105 Euro auch das teuerste Modell. Ebenfalls standfest ist das preiswerte Modell Trelock U6 Plus mit 50 Euro. Bügelschlösser sind sehr steif und die Möglichkeiten, sie anzuschließen, sind begrenzt. Besonders unhandlich sind kurze, enge Bügel.

Der Testsieger ist:

Kryptonite: New York Lock M18-WL

Note: gut (1,7)

Preis: ca. 105 Euro*

Abus: Granit XPlus 540/160HB300 + USH540

Note: gut (1,8)

Preis: ca. 88 Euro

Trelock: U6

Note: gut (1,8)

Preis: ca. 63 Euro

Der Preis-Leistungs-Tipp:

Trelock: U4 Plus

Note: gut (2,0)

Preis: ca. 50 Euro

Nur befriedigend sind:

Kryptonite: Keeper 12 STD

Abus: Ultra 410/170HB230+SH34

Axa: Newton UL-230

Mangelhaft ist das Modell:

Axa: Newton Pro 190

*Preisermittlung im Internet bei idealo, jeweils günstigster Preis am 19.3.2023

Faltschlösser sind wie ein Zollstock - leicht zerbrechlich

Sie sind wie ein Zollstock aufklappbar. Außerdem flexibel nutzbar und kompakt: deshalb leicht zu transportieren. Die Aufbruch-Sicherheit ist nicht bei allen gegeben, wie das Modell von Abus Bordo Lite beweist: Die Experten im Prüflabor hatten es schnell geknackt. Zwar fanden die Fachleute kein Faltschloss, das aufbruchsicher war, trotzdem gab es sechsmal die Note gut. Das preiswerteste Modell ist das Trelock: FS 380 Trigo mit ca. 55 Euro.

Der Testsieger ist:

Abus: Bordo Granit 6500K/90 BK SH

Note: gut (1,9)

Preis: ca. 110 Euro*

Axa: Fold Ultra 90

Note: gut (1,9)

Mittlerer Preis: ca. 77 Euro

Kryptonite: Evolution 790 Folding Lock

Note: gut (1,9)

Preis: ca. 84 Euro

Kryptonite: Keeper 510 Folding Lock

Note: gut (1,9)

Preis: ca. 60 Euro

Trelock: FS 580 Toro X-Press

Note: gut (1,9)

Preis: ca. 85 Euro

Trelock: FS 380 Trigo

Note: gut (2,0)

Preis: ca. 55 Euro

Nur "befriedigend" ist das Modell von Axa: Fold Lite 100. Und "mangelhaft" das Modell von Abus: Bordo Lite 6055K/85 BK SH.

*Preisermittlung im Internet bei idealo, jeweils günstigster Preis am 19.3.2023

Fazit - doppelt hält besser

Fahrradschlösser sollen einen Diebstahl verhindern. Doch nicht alle Modelle bieten den gleichen Schutz – manche sind sekundenschnell geknackt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt, seinen Drahtesel zum Schutz vor Dieben nie an unbeobachteten Plätzen abzustellen und es an Rahmen sowie an den Rädern mit mindestens zwei Schlössern zu sichern. Voraussetzung für ein sicher geparktes Rad ist natürlich auch ein sicheres Fahrradschloss. Aber auch da gibt es Grenzen, wie der Test der Stiftung Warentest zeigt.

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Ökotest? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten: