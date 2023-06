City-E-Bikes im Check: Sieben von elf Pedelecs sind gut

Unter dem Stichwort City-E-Bikes gibt es für den Alltag taugliche und ausreichend, leistungsstarke, relativ günstige Pedelecs. Elf hat die "Stiftung Warentest" unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Sieben Räder schneiden "gut" ab, eines fällt durch. Zeitgleich hat der ADAC einen E-Bike-Test mit acht vollgefederten Elektro-Mountainbikes veröffentlicht. Die Testenden vergaben sechsmal die Note "gut", zwei Räder schnitten nur mit "befriedigend" ab. Den Test der Stiftung mit den kompletten technischen Details und allen getesteten Rädern kannst du kostenpflichtig downloaden (Preis: 4,90 Euro). In der mitgelieferten Datenbank sind bereits früher getestete E-Bikes zu finden.

Der Testsieger Gotour von Flyer überzeugt

Der Testsieger bei den elf untersuchten und auf Herz und Nieren geprüfte City-E-Bikes ist das Modell Gotour6 3.40 der Firma Flyer. Es überzeugt durch eine gute Ausstattung, sehr gutes Licht und ein stabiles Fahrverhalten. Die Qualität hat seinen Preis: Der günstigste gefundene Onlinepreis liegt bei ca. 3.100 Euro.

Testsieger

Flyer: Gotour6 3.40

Qualitätsurteil: "gut" (1,9)

Günstigster Onlinepreis: ca. 3.100 Euro

Deutlich günstiger das Modell von Kalkhoff: Image 3.B Move es liegt bei 2.330 Euro. Seine überzeugenden Eigenschaften: Das ausgeglichene Fahrverhalten, die Alltagstauglichkeit und das gute Licht. Die Testenden stört allerdings das zu kleine Display.

Preis-Tipp

Kalkhoff: Image 3.B Move (Schwarz)

Qualitätsurteil: "gut" (2,2)

Günstigster Onlinepreis: ca. 2.330 Euro

Im Qualitätsurteil gleichauf liegt das E-Bike von KTM: Macina City A510. Es fährt am besten, ist sehr wendig und hat ein stabiles Fahrverhalten. Es ist mit 3.200 Euro allerdings das teuerste Modell im Test.

KTM: Macina City A510

Qualitätsurteil: "gut" (2,2)

Günstigster Onlinepreis: ca. 3.200 Euro

Das vierte Modell unter den Siegern kommt von Stevens: E-Courier PT5 Forma. Es ist eher sportlich, sehr wendig, der Motor ist ausgesprochen leise und es hat einen tiefen Einstieg.

Stevens: E-Courier PT5 Forma

Qualitätsurteil: "gut" (2,2)

Günstigster Onlinepreis: ca. 2.900 Euro

Den günstigsten Onlinepreis ermittelte die Preissuchmaschine Idealo am 29.5.2023

Zwei Räder nur mit einer befriedigenden Leistung

Schlecht abgeschnitten haben im Test die beiden Pedelecs mit Frontmotor. Sie sind zwar deutlich günstiger im Preis, das Rad von Zündapp Z517 (1.300 Euro) und Telefunken Multitalent RC840 (970 Euro), weisen aber dafür Mängel auf.

Die Räder mit Frontmotor haben mechanische statt hydraulische Bremsen und einen offenen Akku, also nicht im Rahmen verbaut. Das Modell von Zündapp ist keine gute Wahl für unsichere Fahrer*innen. Der Ein- und Ausbau des Akkus ist relativ kompliziert.

Zündapp: Z517

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,4)

Günstigster Onlinepreis: ca. 1.300 Euro

Die Testenden hatten noch größere Probleme mit dem Modell von Telefunken. Vor allem fielen die schlechten Bremsen auf. Das Modell lässt kein sicheres Handling zu. Die Reichweite des Akkus ist mit nur 30 Kilometern – die Konkurrenz schafft doppelt so viel – bescheiden. Der Ein- und Ausbau des Akkus ist wie beim Modell von Zündapp relativ kompliziert.

Telefunken: Multitalent RC840

Qualitätsurteil: "mangelhaft" (5,0)

Günstigster Onlinepreis: ca. 970 Euro

Den günstigsten Onlinepreis ermittelte die Preissuchmaschine Idealo am 29.5.2023

Acht Mountainbikes im Test

Der ADAC veröffentlichte zeitgleich mit der "Stiftung Warentest" ebenfalls einen E-Bike-Test mit acht vollgefederten Elektro-Mountainbikes. Die sogenannten Fullys haben die Trekkingräder abgelöst. Von den im Jahr 2021 ca. zwei Mio. verkauften Pedelecs fiel über ein Drittel auf die vollgefederten Mountainbikes. Hier vergaben die Testenden sechsmal die Note "gut", zwei Räder wurden mit "befriedigend" bewertet. Da die Fullys teuer sind, gibt der ADAC gleich zwei Spartipps mit auf den Weg: Auf einen Carbon-Rahmen verzichten, denn der ist teuer, bringt aber nur wenig Gewichtsvorteil und ist im Gegenzug anfälliger für Schäden. Metallritzel in der Gangschaltung sind günstiger als Aluritzel – und dazu noch verschleißärmer.

Spitzenreiter ist das Rad der Firma Cube: Stereo Hybrid 140 HPC SL 750, Qualitätsurteil: "gut" (1,8), mit einem Kaufpreis von ca. 4.350 Euro. Das Stereo Hybrid von Cube ist ein guter Allrounder mit hervorragender Ausstattung. Neben den sehr guten Bremsen, dem großen Informationsumfang inkl. Schaltanzeige und Schiebehilfe mit Rückwärtsblockade erlaubt es aufgrund der Sitzposition auch eine angenehme Fahrt auf ebenen Straßen. Der begrenzte Lenkeinschlag und der Ausbau des Akkus bieten Verbesserungspotentiale.

Letztplatziertes Fully ist das Modell von Scott: Strike eRIDE 940 (Qualitätsurteil: "befriedigend" (2,6), mit einem Kaufpreis ca. 3.900 Euro. Es hatte sicherheitsrelevante Defizite: Die Hebelmechanik, um die Sattelstütze versenken zu können, ist schwer zu erreichen. Das ist besonders beim Bergab fahren gefährlich, weil dazu die sichere Griffposition verlassen werden muss. Wichtige Kriterien im Test des ADAC waren neben den Bremsen auch die Reichweite und der Fahrkomfort. Der ADAC empfiehlt, vor dem Kauf nicht nur eine ausgiebige Probefahrt, sondern auch ein "Bikefitting" beim Fachhändler, um Größe und Dämpfung optimal einstellen zu lassen.

Den günstigsten Onlinepreis ermittelte die Preissuchmaschine Idealo am 29.5.2023

Den Akku sorgsam behandeln

Akku und Motor, in vielen Modellen kommen sie von den Firmen Bosch, Brose, Shimano, Yamaha und Bafang, sind wichtig für die Funktion der E-Bikes und teuer in der Ersatzbeschaffung. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, diese Teile pfleglich zu behandeln. Deshalb folgende Tipps:

Akku: Die ideale Lagertemperatur für E-Bike Akkus liegt zwischen 10 und 20 Grad. Du solltest eine vollständige Entleerung des Akkus vermeiden. Schütze den Akku vor praller Sonne, vor allem, wenn du ihn nicht mit Fahrwind kühlen kannst, also beispielsweise beim Abstellen im Sommer. No-Name-Billignetzteile solltest du einfach links liegen lassen. Wenn du im Jahr 5.000 Kilometer fährst, dann kannst du bei einem E-Bike Akku von einer durchschnittlichen Lebensdauer von etwa fünf Jahren ausgehen. Die normalen Ladegeräte brauchen 6,5 Stunden, bis der Akku voll ist. Akku-Ladegeräte mit vier Ampere Strom (normal sind zwei Ampere) verkürzen die Ladezeit um die Hälfte. Kosten aber extra, beispielsweise das von Bosch ca. 100 Euro im Online-Shop.

Motor: Gute Pflege und regelmäßige Wartung helfen, die Laufzeit eines E-Bike Motors zu erhöhen. In der Regel ist sie weitaus höher als die des E-Bike Akkus. So erzielen Motoren eine Reichweite zwischen 10.000 und 20.000 Kilometer. Ein neuer Motor z. B. von Bosch: Performance CX Generation.4 Speed kostet im Onlinehandel ca. 750 Euro. Mit 37,3 % sind Motorprobleme die zweithäufigste Ursache unter den technischen Mängeln bei E-Bikes. Willst du als Laie einen Motor zerlegen und Teile tauschen, stößt du schnell an deine Grenzen.

Den günstigsten Onlinepreis ermittelte die Preissuchmaschine Idealo am 29.5.2023

Fazit

Letztes Jahr kamen 2,2 Millionen neue E-Bikes auf die Straße. Angesichts dieser Verkaufszahlen und der doch hohen Preise ist es sinnvoll, bei der Modellwahl Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die "Stiftung Warentest" schafft dir mit den vier Prüfkriterien Fahren, Handhabung/Antrieb, Sicherheit/Haltbarkeit und Schadstoffe eine Grundlage für deine Kaufentscheidung.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / danielkirsch