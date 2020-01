Das passiert, wenn Sie immer 10 km/h schneller fahren als erlaubt

10 km/h schneller fahren als erlaubt - das passiert, wenn Sie es immer tun: Sie kennen doch bestimmt auch jemanden, der grundsätzlich 10 km/h schneller fährt als erlaubt? "Kann ja nix passieren, innerorts kostet das nur 15 Euro", kommt dann oft als Erklärung.

Beispiel zeigt: Fahrweise kann tödliche Folgen haben

Kann wirklich nichts passieren? Doch - die 10 km/h können über Leben und Tod entscheiden, erläutern Sachverständige von Dekra. Als Beispiel dient eine Tempo-30-Zone. Hier entscheidet die Differenz darüber, ob im Ernstfall gar kein Unfall passiert oder aber ein Zusammenprall mit Schwerverletzten oder Toten zu erwarten ist.