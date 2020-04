Berlin vor 28 Minuten

Ausgangsbeschränkungen

Auto waschen, Reifen wechseln und TÜV in Corona-Zeiten: Das müssen Autofahrer beachten

Ist es erlaubt in Zeiten der Corona-Krise das Auto zu waschen? Wie sieht es mit dem Reifenwechsel aus? Und was passiert, wenn gerade jetzt der TÜV abläuft? inFranken.de hat zusammengetragen, was Autobesitzer momentan alles beachten müssen.