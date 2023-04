Blitzermarathon 2023 in Deutschland - diese Bundesländer machen mit

Die Polizei führt auch in diesem Jahr in Deutschland wieder eine umfangreiche Geschwindigkeitskontrolle durch - der Blitzmarathon 2023 startet in den meisten Regionen am Freitag, 21. April, ab 6 Uhr. Damit setzten wieder zahlreiche Bundesländer die inzwischen jährliche europaweite Verkehrsaktion "Speedmarathon" um. An einigen Stellen geht es bereits am 17. April los.

In Bayern wird auch wieder sehr stark in fränkischen Regionen auf die Autofahrer geschaut. Laut Angaben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration kommt alleine Nürnberg auf über 70 Messstellen, wie inFranken.de im großen Standort-Überblick zeigt.

Diese Bundesländer starten den Blitzmarathon am Montag, 17. April 2023

Wie unter anderem das Portal autobild.de dazu schreibt, starten bereits am Montag, 17. April, die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein.

Hier werden die gesamte Woche über bis zum Sonntag, 23. April Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Anders als in Bayern hat man in Baden-Württemberg einzelne Standorte nicht veröffentlicht. Laut Bericht der Auto-Bild sollen in Brandenburg die Messstellen für den Blitzmarathon unter anderem die folgenden Bereiche unterteilt werden - nach den Polizeidirektionen (PD) Nord, Ost und Süd: K 7007; L 13; L 16; L 21; L30; B 5; B 103; B 107; B 122; A 10 (PD Nord), K 6411; K 6412; L33; L 36; L 235; B 1; B 167; B 168 (PD Ost), L 62; L 67; L402 (PD Süd).

Informationen über die Blitzer bekommen Autofahrer auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Einziger Hinweis der Verantwortlichen dazu: Die Messungen finden vorrangig dort statt, wo es in der Vergangenheit bereits häufig zu Unfällen kam. Niedersachsen blitzt laut Bericht ebenfalls über die gesamte Woche vom 17. bis 23. April. Weitere Details und eventuelle Schwerpunkte wurden zuletzt nicht bekannt gegeben. Wieder mit dabei nach einem Jahr Pause ist Nordrhein-Westfalen. Gegenüber dem Fachmagazin erklärt ein Sprecher des Innenministeriums: "Wir wollen einfach mehr Druck auf Raser."

Ab dem 21. April sind weitere Bundesländer beim Blitzmarathon dabei

Mit Bayern, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind dann ab Freitag, 21. April weitere Bundesländer beteiligt am Blitzmarathon. Rund 1800 Messstellen wird es in Bayern geben. Eine Übersicht zu den Standorten, an denen die Polizei vor Ort sein wird, hat das bayerische Innenministerium auf der Website veröffentlicht.

In Berlin wird man für die Aktion keine besonderen Maßnahmen planen. Laut dem Beitrag heißt es nur, dass in der Bundeshauptstadt der Aufwand für die Berliner Polizei für eine besondere Blitzer-Aktion zu hoch wäre. Man würde stattdessen auf kontinuierliche Verkehrsüberwachung setzen.

In Hamburg hat man sich dem Artikel zufolge noch nicht darauf festgelegt, an welchem Tag "die schwerpunktmäßigen Tempokontrollen stattfinden". Für Hessen ist dagegen klar, die Blitzer sind am Freitag, 21. April zwischen 6 und 22 Uhr aktiv. Gegenüber autobild.de erklärt ein Sprecher der Polizei Mittelhessen: "Die Polizei wird Geschwindigkeitsmessungen an solchen Orten durchführen, an denen Menschen zu Schaden gekommen sind."

Der Blitzmarathon in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Sachsen-Anhalt

Eine Sprecherin des Innenministeriums von Rheinland-Pfalz machte auf Anfrage der Auto-Bild klar: "Auch in Rheinland-Pfalz werden die Tempokontrollen am 21. April intensiviert." Allerdings gab es keine Auskunft über die Art und Ausgestaltung. Hier, so heißt es, "entscheiden die regionalen Polizeipräsidien in eigener Zuständigkeit"

Das Saarland wird ebenso wie Bremen im Jahr 2023 nicht am Blitzmarathon teilnehmen. Sachsen-Anhalt macht zwar keine Angaben zu möglichen Messstellen, wird aber am 21. April mehr Kontrollen durchführen.

Für Thüringen ist dem Beitrag zufolge auch nur klar, dass das Bundesland am Freitag (21. April 2023) an der Aktion teilnimmt, über Standorte wurde allerdings keine Angaben gemacht.