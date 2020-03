Wo der Platz eines Fahrzeugs aufhört, fängt ein Anhänger an. Das Baiersdorfer Anhänger-Zentrum Juba ist einer der führenden Verkaufsstandorte für Anhänger Deutschlands – mit einer sehr großen Auswahl vor Ort auch direkt zum Mitnehmen.

Hochwertige Anhängerhersteller für verschiedene Gewerbetreibende

„Wir bieten namhafte und qualitativ hochwertige Anhängerhersteller an, da wir ein sehr anspruchsvolles Kundenklientel zu bedienen haben“, so Jürgen Baumann, Geschäftsführer des Juba-Anhänger-Zentrums. Dazu zählen vor allem Gewerbetreibende wie zum Beispiel Handwerker, Autohäuser, Stadtverwaltungen, Marktverkäufer, Polizei, Schausteller und viele mehr – aber auch Privatpersonen. Das Anhänger-Zentrum verkauft eine breite Palette von Anhängern, vor allem aber Tiertransportanhänger aller Art, Motorradanhänger, Bootsanhänger.

Große Auswahl an Modellen

Um die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, hat das Unternehmen Juba eine große Auswahl an Anhängern. „Wir bieten Anhänger von 750 bis 3500 Kilogramm an sowie auch druckluftgebremste Anhänger, die eine entsprechend höhere Tonnage haben“, erklärt Jürgen Baumann.

Anhängersonderbau und Ausbau von Anhängern

Wenn es doch individuell und für spezielle Arbeiten sein muss, ist das Unternehmen auch stark im Anhängersonderbau und im Ausbau von Anhängern. Dies erfolgt dann auf Sonderbestellung.

Service rund um Anhänger – Werkstatt, Ersatz- und Zubehörteile, Mietstation

Juba ist umfangreicher Ansprechpartner für Anhänger. Neben dem Verkauf und der Vermietung von Anhängern bieten sie noch weiteren Service an. Die Kunden bekommen vor Ort für die Anhänger entsprechende Ersatz- und Zubehörteile. Ferner bieten sie eine Mietstation mit einem umfangreichen Sortiment von Anhängern an. In der Werkstatt machen sie alle Anhänger wieder flott – egal, ob TÜV, Reparatur oder Schadensregulierung, Gutachten oder andere Leistungen einer Werkstatt.

Kontakt

JUBA – AnhängerZentrum GmbH

Verkauf – Verleih – Leistung

Industriestraße 5 + 25

91083 Baiersdorf

Telefon: 09133/868

E-Mail: info@EuroTrailer.com